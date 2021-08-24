人民网北京8月24日电 （赵竹青）据商务部监测，上周（8月16日至22日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.3%。

有色金属价格以降为主，其中铜、锌价格分别下降3.6%和；0.3%，铝价上涨0.4%。

钢材价格小幅下降，其中高速线材、螺纹钢、普通中板价格分别为每吨5379元、5129元和5521元，分别下降1.4%、1.3%和1.1%。

成品油批发价格继续回落，其中0号柴油、92号汽油、95号汽油价格分别下降0.4%、0.2%和0.1%。

化肥价格小幅波动，其中尿素价格下降0.2%，三元复合肥价格上涨0.6%。

煤炭价格继续走高，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨859元、1046元和746元，分别上涨1.9 %、1.1%和0.9%。

橡胶价格小幅上涨，其中天然橡胶、合成橡胶价格分别上涨1.7%和0.9%。

基础化学原料价格以涨为主，其中硫酸、纯碱、甲醇价格分别上涨3.8%、3.8%和0.3%，聚丙烯价格下降0.6%。

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