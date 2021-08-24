人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

商务部：猪肉市场供应充足 上周零售价环比下降0.3%

2021年08月24日14:32 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月24日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月16日-22日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉零售价格小幅下降。

商务部监测情况显示，生猪养殖出栏积极性增强，市场供应充足，上周猪肉零售价格环比下降0.3%。中秋及国庆节日临近，猪肉市场需求逐步回暖，预计近期猪肉价格启稳运行。

禽产品零售价格稳中有涨。禽蛋供应季节性减少，上周鸡蛋零售价格环比上涨0.3%，白条鸡零售价格环比持平。随着天气转凉，禽产品市场供需两旺，预计后期禽产品价格小幅波动。

蔬菜零售价格略有上涨。部分地区强降雨影响蔬菜生产流通，上周30种蔬菜零售均价环比上涨0.1%。其中白萝卜、芹菜、圆白菜价格涨幅居前，环比分别上涨3.7%、3.6%和3.2%。随着北方蔬菜上市量增加，预计价格将小幅回落。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：猪肉市场供应充足 上周零售价环比下降0.3%
　　人民网北京8月24日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月16日-22日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉零售价格小幅下降。 商务部监测情况显示，生猪养殖出栏积极性增强，市场供应充足，上周猪肉零售价格环比下降0.3%。…
商务部：研究建立统一的大数据全流程管理标准 推动商贸流通数字化
　　人民网北京8月24日电 （赵竹青）据商务部官网消息，《商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》于近日发布，提出将在商贸流通数字化方面，研究建立统一的大数据全流程管理标准，推动5G、人工智能、物联网、区块链等新技术标准化应用，更好支撑商务高质量发展。 该指导意见还对其他一些重点领域的标准化建设进行了具体安排。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部