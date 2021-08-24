商务部：猪肉市场供应充足 上周零售价环比下降0.3%
2021年08月24日14:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （赵竹青）商务部网站今日公布的上周（8月16日-22日）36个大中城市食用农产品零售价格情况显示，猪肉零售价格小幅下降。
商务部监测情况显示，生猪养殖出栏积极性增强，市场供应充足，上周猪肉零售价格环比下降0.3%。中秋及国庆节日临近，猪肉市场需求逐步回暖，预计近期猪肉价格启稳运行。
禽产品零售价格稳中有涨。禽蛋供应季节性减少，上周鸡蛋零售价格环比上涨0.3%，白条鸡零售价格环比持平。随着天气转凉，禽产品市场供需两旺，预计后期禽产品价格小幅波动。
蔬菜零售价格略有上涨。部分地区强降雨影响蔬菜生产流通，上周30种蔬菜零售均价环比上涨0.1%。其中白萝卜、芹菜、圆白菜价格涨幅居前，环比分别上涨3.7%、3.6%和3.2%。随着北方蔬菜上市量增加，预计价格将小幅回落。
(责编：赵竹青、吕骞)
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