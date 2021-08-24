人民网北京8月24日电 （赵竹青）据商务部官网消息，《商务部关于加强“十四五”时期商务领域标准化建设的指导意见》于近日发布，提出将在商贸流通数字化方面，研究建立统一的大数据全流程管理标准，推动5G、人工智能、物联网、区块链等新技术标准化应用，更好支撑商务高质量发展。

该指导意见还对其他一些重点领域的标准化建设进行了具体安排。比如农产品流通方面，明确了农产品市场的标准化、规范化建设要求，特别提出要研究探索内外贸流通一体化的农产品市场标准，通过标准化建设不断创新农产品流通方式；生产资料流通方面，强调构建线上线下融合的生产资料流通标准体系，打通产业链各环节，以标准化推进转型升级，促进健康发展；供应链物流方面，重点推进供应链风险评估、供应链数字化、供应链管理服务等领域标准研制，提高产业链供应链现代化水平，促进流通降本增效；流通设施方面，从县域商业体系、商品市场、农贸市场等层面对流通设施的标准化建设提出要求，通过智慧化升级改造，培育创新发展新动能。

同时，在现代服务业方面，提出加强汽车流通、旧货流通、药品流通、居民服务业、商务信用等11个方面的标准化建设要求，着力改善消费环境，促进行业转型升级；内外贸一体化方面，重点是加快外贸领域标准研制，组织动员跨境电商综合试验区研究开展跨境电商领域相关标准制修订，促进高水平对外开放。

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