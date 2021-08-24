人民网北京8月24日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部召开常务会议，研究支持河南农业生产恢复工作。会议强调，加大对河南农业救灾的资金支持、技术指导和物资保障，尽最大努力帮助做好灾后农业生产恢复和农村重建工作，毫不松懈抓紧抓实秋粮生产和防灾减灾，牢牢把住全年粮食丰收主动权。

据农业农村部介绍，河南是粮食大省，帮助河南尽早恢复农业生产，是农业农村部门应尽之责。灾情发生以来，农业农村部迅速行动，积极争取救灾资金，及时调拨、组织捐赠救灾物资，加强技术指导服务，全力帮助河南抗灾救灾，下一步要坚持资金支持与技术指导相结合，继续加大支持力度。

会议指出，指导帮助河南抓好秋粮生产，对农田积水及时排出、受灾程度较轻的地块采取针对性措施，促进作物尽快恢复生长，对已经改种补种地块做好肥水调控，弥补灾害损失，对其他未受灾地块加强田间管理，力争以丰补歉。支持河南统筹利用相关资金开展水毁农田重建，尽早恢复生产功能，确保今年秋冬种不受影响。持续抓好死亡畜禽无害化处理，进一步强化巡查，确保大灾之后无大疫。对因灾损毁的设施大棚、养殖圈舍、鱼塘等农业生产设施和户厕等农村基础设施的灾后修复予以倾斜支持，统筹推进农村人居环境整治。

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