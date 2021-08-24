人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

农业农村部：尽最大努力支持河南灾后恢复农业生产

2021年08月24日09:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月24日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部召开常务会议，研究支持河南农业生产恢复工作。会议强调，加大对河南农业救灾的资金支持、技术指导和物资保障，尽最大努力帮助做好灾后农业生产恢复和农村重建工作，毫不松懈抓紧抓实秋粮生产和防灾减灾，牢牢把住全年粮食丰收主动权。

据农业农村部介绍，河南是粮食大省，帮助河南尽早恢复农业生产，是农业农村部门应尽之责。灾情发生以来，农业农村部迅速行动，积极争取救灾资金，及时调拨、组织捐赠救灾物资，加强技术指导服务，全力帮助河南抗灾救灾，下一步要坚持资金支持与技术指导相结合，继续加大支持力度。

会议指出，指导帮助河南抓好秋粮生产，对农田积水及时排出、受灾程度较轻的地块采取针对性措施，促进作物尽快恢复生长，对已经改种补种地块做好肥水调控，弥补灾害损失，对其他未受灾地块加强田间管理，力争以丰补歉。支持河南统筹利用相关资金开展水毁农田重建，尽早恢复生产功能，确保今年秋冬种不受影响。持续抓好死亡畜禽无害化处理，进一步强化巡查，确保大灾之后无大疫。对因灾损毁的设施大棚、养殖圈舍、鱼塘等农业生产设施和户厕等农村基础设施的灾后修复予以倾斜支持，统筹推进农村人居环境整治。

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
农业农村部：尽最大努力支持河南灾后恢复农业生产
　　人民网北京8月24日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部召开常务会议，研究支持河南农业生产恢复工作。会议强调，加大对河南农业救灾的资金支持、技术指导和物资保障，尽最大努力帮助做好灾后农业生产恢复和农村重建工作，毫不松懈抓紧抓实秋粮生产和防灾减灾，牢牢把住全年粮食丰收主动权。…
8月中旬重要生产资料29涨15降 焦煤、焦炭分别上涨9.8%、8.8%
　　人民网北京8月24日电 （申佳平）国家统计局官网显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年8月中旬与8月上旬相比，29种产品价格上涨，15种下降，6种持平。 其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）较8月上旬价格分别上涨9.8%和8.8%，达2525元/吨和2880元/吨。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部