人民网北京8月24日电 （申佳平）国家统计局官网显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年8月中旬与8月上旬相比，29种产品价格上涨，15种下降，6种持平。

其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）较8月上旬价格分别上涨9.8%和8.8%，达2525元/吨和2880元/吨。生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）价格为14.9元/千克，降幅达2.6%。此外，尿素（小颗料）价格也下降97.7元/吨，本期价格为2727.9元/吨，降幅达3.5%。

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