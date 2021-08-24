国家统计局：8月中旬重要生产资料价格29种涨15种降 焦煤涨9.8%生猪降2.6%
2021年08月24日09:32 | 来源：人民网
小字号
人民网北京8月24日电 （申佳平）国家统计局官网显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年8月中旬与8月上旬相比，29种产品价格上涨，15种下降，6种持平。
其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）较8月上旬价格分别上涨9.8%和8.8%，达2525元/吨和2880元/吨。生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）价格为14.9元/千克，降幅达2.6%。此外，尿素（小颗料）价格也下降97.7元/吨，本期价格为2727.9元/吨，降幅达3.5%。
(责编：申佳平、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 农业农村部：尽最大努力支持河南灾后恢复农业生产
- 人民网北京8月24日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部召开常务会议，研究支持河南农业生产恢复工作。会议强调，加大对河南农业救灾的资金支持、技术指导和物资保障，尽最大努力帮助做好灾后农业生产恢复和农村重建工作，毫不松懈抓紧抓实秋粮生产和防灾减灾，牢牢把住全年粮食丰收主动权。…
- 评论
- 关注