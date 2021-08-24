人民网北京8月24日电 （赵超）金融、能源、电力、通信等领域的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是网络安全的重中之重。国务院新闻办公室今天举行例行吹风会，邀请国家网信办、工信部、公安部等部门负责人介绍《关键信息基础设施安全保护条例》（以下称《条例》）有关情况。

工信部网络安全管理局局长隋静在会上表示，基础电信网络、重要互联网基础设施等电信行业网络设施，本身既是关键信息基础设施，同时又为其他行业的关键信息基础设施提供网络通信和信息服务，一旦遭到网络攻击和破坏，将会带来严重的影响。

隋静指出，《条例》第3条规定，国务院电信主管部门依照本条例和有关法律、行政法规的规定，负责电信行业关键信息基础设施安全保护和监督管理工作。第31条规定，对基础电信网络实施漏洞探测、渗透性测试等活动，应当事先向国务院电信主管部门报告。第32条规定，国家采取措施，优先保障能源、电信等关键信息基础设施安全运行。工信部作为电信行业主管部门，在合力推进关键信息基础设施安全保护工作中，依法依规监督管理电信行业关键信息基础设施安全保护工作，重点从以下几个方面开展工作：

一是切实履职尽责。对于基础电信网络，重要互联网基础设施的安全保护和监督管理工作，工信部将严格落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《通信网络安全防护管理办法》等法律法规、部门规章的有关规定，切实履行保护工作部门职责，压实电信行业关键信息基础设施运营者的主体责任。

二是强化相关监督管理工作，持续完善电信行业安全监督管理机制，健全行业网络安全标准体系。加强网络安全防护、数据安全保护、监测预警、应急处置等技术能力建设，开展安全检查检测，督促运营者整改落实，强化网络安全产业支撑。特别是考虑到基础电信网络在国家经济社会活动中的极端重要性，以及公共通信和信息服务极高稳定性的要求，工信部将加强监督管理，严格规范对基础电信网络的漏洞探测、渗透性测试活动。

三是做好优先保障和重点保障。工信部将联合有关部门加大资金投入、技术创新、人才培育，优先保障电信行业关键信息基础设施安全运行。同时，工信部也将积极采取措施，为其他行业和领域的关键信息基础设施安全运行提供重点保障，根据保护工作部门的需要，及时提供技术支持和协助。

隋静强调，近年来，工信部认真贯彻落实《网络安全法》，陆续出台了《通信网络安全防护管理办法》等多项部门规章，发布了《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》等近20项规范性文件，颁布实施了300余项网络与信息安全标准，持续组织开展电信和互联网行业网络安全监督检查，不断提升网络基础设施安全防护能力。

(责编：赵超、吕骞)