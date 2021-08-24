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人民银行：加强金融法治和基础设施建设 加快推进制定《金融稳定法》

2021年08月24日15:51 | 来源：人民网
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人民网北京8月24日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，近日，人民银行党委书记郭树清主持召开党委（扩大）会议。会议指出，要进一步加强政策研究储备，加强金融法治和基础设施建设，加快推进制定《金融稳定法》。

会议要求，人民银行系统各单位要进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，保持宏观政策稳定性，为促进共同富裕提供有力的金融支持，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。

一是把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点。坚持不搞“大水漫灌”，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。要不断提升金融服务实体经济能力，继续扎实做好金融支持中小微企业工作，引导金融机构加大对小微企业、“三农”、制造业、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。要提高金融支持区域发展的平衡性和支持行业发展的协调性，促进各类资本规范健康发展，坚决防止资本无序扩张。要持续做好金融服务乡村振兴和金融帮扶工作，加强农村金融基础设施和金融服务体系建设，促进农民农村共同富裕。

二是统筹做好重大金融风险防范化解工作。要坚持底线思维，遵循市场化法治化原则，毫不松懈防范化解各种金融风险。要夯实金融稳定的基础，处理好稳增长和防风险的关系，巩固经济恢复向好势头，以经济高质量发展化解系统性金融风险。要密切监测、排查重点领域风险点，落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度。要进一步明确监管部门、行政主管部门、地方政府以及金融机构、企业等各方责任，畅通机制、明确职责、分工配合、形成合力，推动做好重点省份高风险机构数量压降工作。要进一步加强政策研究储备，加强金融法治和基础设施建设，加快推进制定《金融稳定法》。

三是深入推进全面从严治党。各级党委（党组）要切实负起责任，持续提升党建工作质量，严肃党内政治生活，强化政治教育和政治引领。不断提升“两个责任”落实质量，推动全面从严治党各项任务落实。要严格制度执行，关口前移、注重预防，及时排查人员异常情况。要一体推进惩治金融腐败和防控金融风险，严查金融风险背后的腐败问题，提升金融系统干部队伍监管能力，对参与“围猎”和甘于被“围猎”等违纪违法行为，发现一起，查处一起，绝不手软，打造一支忠诚干净担当的干部队伍。

(责编：罗知之、吕骞)

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