人民网北京8月31日电 （王仁宏）8月30日，住房和城乡建设部正式印发《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》。在8月31日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会上，住房和城乡建设部副部长黄艳就相关情况进行介绍。

黄艳指出，目前，经过高速的城镇化发展，我国城镇化水平已经超过了60%，步入城镇化中后期阶段，面临着很多新的问题和新的形势。实施城市更新行动，对全面提升城市发展质量、不断满足人民群众日益增长的对美好生活的需求、促进城市经济社会持续健康发展意义巨大。

黄艳表示，实施城市更新行动，要由过去大规模的增量建设转向存量提质改造和增量结构调整并重。当前，一些地方在推进城市更新过程中，出现了计划大规模拆除旧城旧区、大规模砍老树等有悖初衷的苗头。为了贯彻落实党中央决策部署，防止各地重走城市粗放开发建设老路，我部在研究论证的基础上起草了《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》。

第一，要划出城市更新重要底线。一是要控制大规模拆除。在老城区中，除违法建筑和经过专业机构鉴定为危房的，不能够大规模、成片、集中地拆除现有建筑。二是控制大规模增建。老城区密度高、强度大，要防止加剧城市交通、市政安全等环境承载压力。三是尊重居民意愿。不大规模异地拆迁，支持就地就近安置，鼓励房屋所有者、使用人都来参与城市更新，主要用共建共治共享美好生活家园的模式来推动城市更新。四是控制住房租金涨幅，降低市民尤其是低收入困难群体租房子的成本。

第二，要保留城市记忆。尽量保留、改造、利用既有的建筑，不随意移迁拆除已经认定的历史建筑、具有保护价值的老建筑，鼓励采用“绣花功夫”来织补、修补、更新，保持老城区的格局和肌理，坚持低影响的更新建设模式，延续城市的历史文脉和特色风貌。

第三，稳妥推进城市更新。主要是要加强统筹谋划，坚持城市体检评估先行，不增加地方隐性债务，探索政府引导、市场运作、公众参与的城市更新可持续模式，推动由过去的单一“开发方式”转向“经营模式”，吸引社会力量参与更新。尤其是不搞政绩工程、面子工程，更注重补短板、惠民生的里子工程，统筹地上地下设施建设，提高城市的安全和韧性。在社区层面，还是要注重补齐设施和服务短板，建设完整的居住社区。

“城市更新的工作刚刚起步，仍在探索过程中。”下一步，黄艳表示，我们将推进城市更新试点，探索城市更新的方法路径，推出一批示范项目，积极、妥善、有序地实施城市更新行动。

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