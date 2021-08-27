人民网北京8月27日电 （黄盛）“我们再次提醒广大人民群众，比特币等虚拟货币不是法定货币，没有实际的价值支撑。”今日，在2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动媒体吹风会（以下简称“媒体吹风会”）上，中国人民银行金融消费权益保护局副局长尹优平表示，虚拟货币相关交易纯属投资炒作，人民大众要增强风险意识，自觉远离，保护好自己的“钱袋子”。

在此次媒体吹风会上，尹优平介绍说，针对虚拟货币交易操作可能出现反弹的势头，央行在今年会同有关部门在检测境外交易所和境内交易商，封堵打击交易网站、App和企业渠道，加强政策宣传等方面开展积极的应对工作，虚拟货币交易炒作的热度明显下降。

据悉，作为处置非法集资部级联席会议成员单位，央行积极配合牵头部门银保监会，在制度建设、监测预警、打击处置、宣传教育等各个方面做了大量工作，坚决打击以虚拟货币、区块链名义开展的非法集资活动。

尹优平透露说，下一步，央行将建立常态化的工作机制，保持高压态势，持续打击虚拟货币相关交易操作，广大人民群众如果发现相关的非法集资犯罪线索，要及时向有关部门举报。

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