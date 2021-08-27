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名单确定！这160个县将受国家重点帮扶

2021年08月27日16:12 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （王仁宏）据国家乡村振兴局消息，今日，中央农村工作领导小组办公室、国家乡村振兴局公布了160个国家乡村振兴重点帮扶县名单。

据介绍，此次名单根据党的十九届五中全会精神、中央农村工作会议精神和《中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》安排部署，综合考虑西部10省区市人均地区生产总值、人均一般公共预算收入、农民人均可支配收入等指标，统筹考虑脱贫摘帽时序、返贫风险等因素，并结合各地实际，最终确定了160个国家乡村振兴重点帮扶县。

名单如下：

160个国家乡村振兴重点帮扶县名单 来源：国家乡村振兴局官网

(责编：王仁宏、吕骞)

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