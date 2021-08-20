人民网北京8月20日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年8月20日8时38分，航天员聂海胜成功开启天和核心舱节点舱出舱舱门，随后，航天员聂海胜、航天员刘伯明身着中国自主研制的新一代“飞天”舱外航天服，先后从天和核心舱节点舱成功出舱。

(责编：赵竹青、吕骞) 分享让更多人看到