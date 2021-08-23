西南五省份“跨省通办”服务专区正式上线
将为企业、群众异地办事提供更多方便
2021年08月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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本报昆明8月22日电 （记者叶传增）近日，由重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区（以下简称西南五省份）协同探索推出的西南五省份“跨省通办”服务专区正式上线，为同一事项“无差别受理、同标准办理”提供了平台支撑，将为企业、群众提供更加便利的异地办事服务。
今年4月，西南五省份签订了《政务服务“跨省通办”合作协议》，建立省级协作机制，协同推进线上“一网通办”、线下异地代收代办，加强数据共享和业务协同，目前已发布第一批西南五省份“跨省通办”事项清单，包含国家要求实现通办的事项128项和区域特色服务20项，涉及民政、税务、交通等17个部门，涵盖户籍迁移、医保社保、住房公积金办理、道路运输等高频服务事项。
下一步，西南五省份将进一步深化合作，逐步在县级以上政务服务大厅设置“跨省通办”窗口，对未实现全程网办的事项采用“异地代收代办”模式，不改变原有办理事权，由收件地“跨省通办”窗口做好代收事项申请材料的形式审查、身份核验，通过线上流转或邮件寄递至属地“跨省通办”窗口办理。同时，将进一步开展事项标准化建设，畅通线下邮政寄送渠道，加强“跨省通办”业务指导培训，提升政务服务效能，逐步实现“线上线下一体化，五省份协调高效化”，努力为企业、群众提供更加便利的异地办事服务。
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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