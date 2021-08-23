人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

西南五省份“跨省通办”服务专区正式上线

将为企业、群众异地办事提供更多方便

2021年08月23日05:16 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报昆明8月22日电  （记者叶传增）近日，由重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区（以下简称西南五省份）协同探索推出的西南五省份“跨省通办”服务专区正式上线，为同一事项“无差别受理、同标准办理”提供了平台支撑，将为企业、群众提供更加便利的异地办事服务。

　　今年4月，西南五省份签订了《政务服务“跨省通办”合作协议》，建立省级协作机制，协同推进线上“一网通办”、线下异地代收代办，加强数据共享和业务协同，目前已发布第一批西南五省份“跨省通办”事项清单，包含国家要求实现通办的事项128项和区域特色服务20项，涉及民政、税务、交通等17个部门，涵盖户籍迁移、医保社保、住房公积金办理、道路运输等高频服务事项。

　　下一步，西南五省份将进一步深化合作，逐步在县级以上政务服务大厅设置“跨省通办”窗口，对未实现全程网办的事项采用“异地代收代办”模式，不改变原有办理事权，由收件地“跨省通办”窗口做好代收事项申请材料的形式审查、身份核验，通过线上流转或邮件寄递至属地“跨省通办”窗口办理。同时，将进一步开展事项标准化建设，畅通线下邮政寄送渠道，加强“跨省通办”业务指导培训，提升政务服务效能，逐步实现“线上线下一体化，五省份协调高效化”，努力为企业、群众提供更加便利的异地办事服务。


　　《 人民日报 》（ 2021年08月23日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：创新降碳减排工作路径，加速海南实现“双碳”目标
　　人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。 对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。…
民政部：各地查处违法违规行业协会商会337家 共减轻企业负担约18.8亿元
　　人民网北京7月22日电 （王仁宏）据民政部消息，8月20日，民政部社会组织管理局召开行业协会商会乱收费专项清理整治工作调度电视电话会议。会议听取了31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团行业协会商会乱收费专项清理整治前期工作开展情况，并对深入推进行业协会商会乱收费专项清理整治工作作出进一步部署。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部