本报记者 强郁文

骤雨过后，湖北省天门市佛子山镇一些水稻发生倒伏。

第二天日头刚露脸，华丰农业合作社农机手林凯就下了田，收割机调足马力，加大转速。

中午，卡车满载稻谷，开上合作社的地磅。称重、起斗，金黄的谷粒倾泻而下，倒入粮井。传送、过筛，烘干机隆隆作响，飘来一阵阵稻香。

“幸亏有了这个‘大家伙’，否则雨季一到，我家一万多斤谷可就遭殃了！”卢嘴村种植户姚凡凡指了指身旁的烘干机。

“以前，收完稻子最头疼的就是晒谷。”姚凡凡说，铺晒时谷子须不时翻动，费时又费力。若赶上阴雨连绵，湿稻谷没法晒干就会烂在家里。“眼瞅着折本又白搭力气，心疼啊！”

2018年，天门市开始实施“优质粮食工程”，政府、农业合作社和粮食企业共投资1.2亿元，建成30个粮食产后服务中心，购置安装170余台烘干机械。

合作社和企业直接收购农民的湿稻谷，集中烘干后再卖出。“代收割、代清理、代烘干、代储存、代销售，粮食产后服务中心全程一条龙服务。”华丰农业合作社理事长吴华平说。

当年，天门市对烘干机做了多次调研。“我们发现，高温烘干虽然省时间，水分蒸发却不均匀。就像煎鸡蛋，外面煳了，里面还是稀的。”市发改委粮食调控仓储科科长周璇介绍，受热不同步，粮粒会产生裂痕，也就是常说的“爆腰”。

目前，天门市粮食产后服务中心均配备了低温循环烘干机械，将稻谷受热温度严格控制在35摄氏度以内，爆腰率大大降低，整体出米率比传统晾晒提高一至两个百分点，平均一斤粮至少能为农户节约一毛钱。

“有了服务中心，我们农民只管种好田，剩下的全交给合作社。一个电话，专业农机手和运输经纪人就上了门，省心又放心。”姚凡凡说。

烘干的稻谷从管口吐出，在传送带上轻轻跳跃，被运至漏斗状的干谷仓……走进天门市庄品健实业集团产后服务中心的智能粮食烘干厂房，54台大型烘干机一天可烘干3500多吨稻谷。

总经理吴志雄捧起一把稻谷细细翻看，“这批谷子品质高，可以从干谷仓直接送抵车间进行生产。”当天，稻谷成米，从流水线上封袋而出，装车后，立即运往各地超市。

“来不及加工的干稻谷呢？”

“在那儿！”往外看，一道封闭传送带空中飞架，“送入对面仓库，恒温储存起来。”

目前，天门市稻米清整、存储、加工等环节已全部实现机械化、自动化，粮食全程不落地。去年，天门市重点龙头企业和合作社共烘干粮食4亿多斤，为农民减少损失4000多万元。

《 人民日报 》（ 2021年08月23日 02 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)