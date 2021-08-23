湖北省天门市实施“优质粮食工程”——
服务很贴心 种田更省心
骤雨过后，湖北省天门市佛子山镇一些水稻发生倒伏。
第二天日头刚露脸，华丰农业合作社农机手林凯就下了田，收割机调足马力，加大转速。
中午，卡车满载稻谷，开上合作社的地磅。称重、起斗，金黄的谷粒倾泻而下，倒入粮井。传送、过筛，烘干机隆隆作响，飘来一阵阵稻香。
“幸亏有了这个‘大家伙’，否则雨季一到，我家一万多斤谷可就遭殃了！”卢嘴村种植户姚凡凡指了指身旁的烘干机。
“以前，收完稻子最头疼的就是晒谷。”姚凡凡说，铺晒时谷子须不时翻动，费时又费力。若赶上阴雨连绵，湿稻谷没法晒干就会烂在家里。“眼瞅着折本又白搭力气，心疼啊！”
2018年，天门市开始实施“优质粮食工程”，政府、农业合作社和粮食企业共投资1.2亿元，建成30个粮食产后服务中心，购置安装170余台烘干机械。
合作社和企业直接收购农民的湿稻谷，集中烘干后再卖出。“代收割、代清理、代烘干、代储存、代销售，粮食产后服务中心全程一条龙服务。”华丰农业合作社理事长吴华平说。
当年，天门市对烘干机做了多次调研。“我们发现，高温烘干虽然省时间，水分蒸发却不均匀。就像煎鸡蛋，外面煳了，里面还是稀的。”市发改委粮食调控仓储科科长周璇介绍，受热不同步，粮粒会产生裂痕，也就是常说的“爆腰”。
目前，天门市粮食产后服务中心均配备了低温循环烘干机械，将稻谷受热温度严格控制在35摄氏度以内，爆腰率大大降低，整体出米率比传统晾晒提高一至两个百分点，平均一斤粮至少能为农户节约一毛钱。
“有了服务中心，我们农民只管种好田，剩下的全交给合作社。一个电话，专业农机手和运输经纪人就上了门，省心又放心。”姚凡凡说。
烘干的稻谷从管口吐出，在传送带上轻轻跳跃，被运至漏斗状的干谷仓……走进天门市庄品健实业集团产后服务中心的智能粮食烘干厂房，54台大型烘干机一天可烘干3500多吨稻谷。
总经理吴志雄捧起一把稻谷细细翻看，“这批谷子品质高，可以从干谷仓直接送抵车间进行生产。”当天，稻谷成米，从流水线上封袋而出，装车后，立即运往各地超市。
“来不及加工的干稻谷呢？”
“在那儿！”往外看，一道封闭传送带空中飞架，“送入对面仓库，恒温储存起来。”
目前，天门市稻米清整、存储、加工等环节已全部实现机械化、自动化，粮食全程不落地。去年，天门市重点龙头企业和合作社共烘干粮食4亿多斤，为农民减少损失4000多万元。
《 人民日报 》（ 2021年08月23日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：创新降碳减排工作路径，加速海南实现“双碳”目标
- 人民网北京8月22日电 （黄盛）近日，海南省发展改革委表示，海南省全面推动清洁能源岛建设，研究开展“碳达峰”“碳中和”的能源实施路线，力争在2025年前实现“碳达峰”、2050年前实现“碳中和”。 对此，海南省绿色金融研究院管委会主任尤毅在接受人民网财经采访时表示，海南“双碳”目标以及配套时间表和路线图已经制定，接下来应根据海南省经济社会发展情况，重点在传统能源升级、清洁能源发展、城市固废资源综合利用、绿色农业、智慧交通、碳金融等方面集中发力、持续发力，不断提升降碳减排的综合能力，加快推动降碳减排稳步有序推进。…
相关新闻
- 评论
- 关注