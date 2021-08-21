编者按：2021年是实施国企改革三年行动方案的关键之年，截至6月底，各地、各中央企业改革任务实现了时间过半、任务过半。如何继续攻坚克难、乘势而上，在年底前完成三年总体改革任务的70%以上，是改革主体需要做好的“年度考题”。8月17日起，人民网特别推出“关注国企改革”系列报道，聚焦重要领域关键环节的实质性突破，改革步入深水区面临的阶段性难题，和突围攻坚的创新性举措。

改革时间表、任务清单、考核目标……随着路径的愈发清晰，国企改革进入“深水区”。

多年改革实践证明，由于行业性质不同、所处地区特色不同、企业发展阶段不同，针对不同类型的国有企业需要精准施策，没有统一的改革模板。通过界定功能、划分类别，实行分类改革、分类发展、分类监管、分类定责、分类考核，提高改革的针对性、监管的有效性、考核评价的科学性，才能推动国有企业同市场经济深入融合，促进国有企业经济效益和社会效益有机统一。

发展出题目，改革做文章。在时不我待的国有企业改革大潮中，“精准施策、因地制宜、因企施策”，才能确保改革任务如期高质量收官。

抓重点，建立起市场化经营机制

作为一家处于完全竞争领域的中央企业，抓住改革重点，持续激发企业市场活力，不断增强竞争力，是国药集团在行业竞争中保持领先地位的关键。

“国药集团20多年的快速发展，跟随着中央企业市场化改革的步伐，是国有资本以市场化方式与非公资本有效混合的历程。”国药集团董事长刘敬桢说。

通过混合所有制改革，国药集团从一个基础薄弱的传统国有企业，发展成为业务规模领先的医药健康产业集团。截至2020年末，集团混合所有制企业数达1324家，占集团企业总户数的93%以上，混合所有制企业的营业收入、利润、资产总额对集团的贡献率均达到八成以上。

“抓重点”就是要建立起市场化经营机制，使国有企业能够更好地在市场竞争中发展，不断地提升经营效率和经济效益。市场化经营机制改革是国企改革的重要内容和关键环节，是实现提高国有企业活力和效率的重要途径。

在市场化用工改革方面，自2020年以来，中国交建一航局立改废制度52项，出台管理新举措25条，完成缩编定岗，总部优化、交流、退出人员67人，占总部员工总数的三分之一，有效压缩了管理链条、提高了管理效率、激励了员工士气，凝聚共识向改革深水区要管理、要效益。

在市场化薪酬机制改革方面，徐工集团通过混合所有制改革，整体向社会投资者开放约40%的股权。徐工集团还将逐步实施骨干员工持股和股权激励计划、利润分享计划、职业经理人市场化薪酬机制等改革，实现技术人员和管理层的薪酬与贡献挂钩。

“完善治理，打造真正的市场主体，才能打好公司制改革的‘收官’之战。”中国企业研究院首席研究员李锦在接受人民网采访时表示，建立有效制衡的公司治理机制，重点解决所有权与经营权分开，可以使企业成为独立的市场主体。实现“一个打造、两个完善”的改革目标，即打造真正的市场主体、完善企业法人治理结构和完善市场化经营机制。

补短板，解决重点领域关键环节“卡脖子”问题

南通星辰是一家历史超过40年的老国企，前些年面对激烈市场竞争，经营出现困境，2009年起出现连续亏损，到2014年底累计亏损6.6亿元。

面对重重困难，南通星辰新一届领导班子上任后，立足对“卡脖子”产品开展科技创新攻关，狠抓管理提升，推动企业经营持续向好。企业2015年实现扭亏为盈，截至2021年5月份累计盈利近17亿元，资产负债率由最高时86%下降到目前39.3%，走出了一条老国企改革创新、转型脱困之路。

目前，不少国有企业虽然已具备一定规模，但“大而不强、大而不优”的问题仍存在，科技创新能力不强、关键核心技术被“卡脖子”问题较为突出。在改革中“补短板”，就是要求国有企业掌握更多核心技术。

5月15日，对于中国电子所属麒麟软件研发团队来说是个意义非凡的日子，因为这一天天问一号着陆器确认成功降落火星。天问一号全过程飞行控制以及火星表面作业都是由麒麟软件研发的银河麒麟操作系统支撑完成。

党的十八大以来，中国电子党组以打造中国操作系统核心力量为目标，全力攻坚网信领域重大工程，加速实现对“卡脖子”技术的突破。目前，麒麟软件创新研发的银河麒麟操作系统已连续10年占据中国Linux操作系统市场占有率第一名。

实施国企改革三年行动，必须扭住新发展理念不放松，坚持以改革激发活力动力，全力破除影响和制约企业高质量发展的顽瘴痼疾，坚持创新驱动发展，大力推进关键核心技术攻关，激发人才创新活力，完善创新体制机制，提升产业链供应链现代化水平，推动国有经济实现质量更高、效益更好、结构更优、更可持续、更为安全的发展。

李锦认为，在国有企业科技创新中，要加强关键技术攻关能力，从创造适合科技创新的环境和动力机制着手，健全科技成果归属和利益分配机制，提高研发团队及重要贡献人员分享科技成果转化转让收益。

国资委有关负责人在接受媒体采访时也强调，“十四五”时期，在产业引领方面，要加大在关键核心技术“卡脖子”领域和产业薄弱环节的攻关力度，在战略性新兴技术和产业前沿领域加快布局。

强弱项，持续增强创新能力

“安得五彩虹，驾天作长桥。”李白的这句诗非常形象的描绘了由中冶设备总院自主研发设计、制造和安装的重庆云阳云端彩虹秋千。

云端彩虹秋千由高100米的彩虹涂装拱形秋千主体吊塔和108米高的提升发射塔等设备组合而成。秋千最大摆弧90度，最大摆径91.5米，是目前世界上高度最高、速度最快、荡幅最大的秋千。

从1995年制造出中国首台三环过山车到2020年打造出被载入吉尼斯世界纪录的云端彩虹秋千，中冶设备总院填补了一项又一项空白，创造了一个又一个奇迹。

所谓“强弱项”就是持续增强创新能力，不断提升管理水平。近年来，中冶设备总院深化改革促转型，在做强传统冶金市场的同时，不断改革创新，大力开拓非钢市场，精准扎实推进市场开拓工作。尤其是在游乐设施领域，凭借创意研发设计、制造、安装及维护的全产业链优势，为国内游乐设施行业向高精尖发展把稳航向。

和中冶设备总院一样，陕西联通也有着自己独到的“创新发展经”。

2020年9月，陕西联通在陕煤集团张家峁煤矿井下基于“5G+MEC边缘云”技术实现的煤矿行业专网投入商用运行。作为煤矿大省，在借力5G新基建龙头实现传统产业转型升级的道路上，陕西联通积极推动经济发展方式转变，关键是通过优势资源的科学配置和经济结构的合理化调整，从而实现转变。

“围绕主业有效推进企业战略性重组和专业化整合，是今年国企改革的重中之重。国有企业应该围绕‘主业’重新洗牌，在产业链中高端上配置，做强做优做大。此外，还要强化保障公益民生和普遍服务能力，加大民生的基础设施投入力度，进入新型消费领域。”李锦说。

改革不是目的，而是手段。在国有企业改革过程中，需要坚持精准施策，因业施策、因企施策，“一企一策”推进改革。逢山开路，遇水搭桥，也只有通过改革，做强做优做大国有资本和国有企业，才能更好的发挥国有经济的战略支撑作用。

【相关报道】

“关注国企改革”：股权激励为国企高质量发展注入动力

“关注国企改革”：市场化机制添活力 国企改革打造科技创新“特区”

“关注国企改革”：筑根基、强筋骨 当好国有资产“守护人”

“关注国企改革”：国企混改“改”出新天地

(责编：罗知之、高雷)