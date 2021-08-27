人民网北京8月27日电 （记者罗知之）8月27日，中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）发布《2020年度报告》（以下简称“《年报》”）。《年报》显示，中投公司2020年境外投资净收益率为14.07%，总资产达1.2万亿美元，净资产1.1万亿美元。

中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示，2020年是极为特殊、极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情下严峻复杂的形势，公司始终保持战略定力，坚持长期机构投资者定位不动摇，迎难而上、砥砺前行，统筹推进疫情防控与经营管理，境外投资业务在巨大市场考验中创造了良好业绩，境内股权管理在服务经济社会发展大局中作出了积极贡献，圆满完成了全年主要任务目标。

《年报》显示，按美元计算，中投公司2020年境外投资净收益率为14.07%；过去十年累计年化净收益率为6.82%，超出十年业绩目标约128个基点。截至2020年底，中央汇金受托管理的国有金融资本为5.19万亿元人民币，较年初增长8.6%。中投公司总资产达1.2万亿美元，净资产1.1万亿美元。

境外投资组合分布中，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38%、17%、43%和2%。

投资组合管理方面，面对极为严峻的市场形势，中投公司利用“信息高速公路”机制，发挥投研联动作用，深入开展总组合压力测试，动态优化流动性储备，用好配置管理“工具箱”，提高总组合的韧性和质量。开启危态市场风险管理模式，全方位加大总组合监测力度和频度，完善应对极端情形的业务连续性管理机制与预案。同时，公司进一步优化投资决策机制和授权体系，分设公开市场和非公开市场投资决策委员会，加强项目专业评审，提升投资决策质量和效率。

投资活动方面，中投公司捕捉市场价格错位机会，不断完善公开市场投资布局，持续优化策略构建和管理人结构。抓住疫情后的投资窗口期，多措并举稳步加快非公开市场投资进度，扩大对优秀基金管理人的覆盖面和投资额，深挖跟投、共投机会，非公开市场承诺投资额创下近年新高。持续深化对外投资方式创新，加强对外投资合作，推动多个新型双边基金投资逆势前行，以商业化方式高质量参与共建“一带一路”。确立可持续投资政策框架和主题投资策略，将环境、社会和治理（ESG）嵌入投资管理流程。积极开展项目投后价值创造，支持被投企业对接中国市场，共享中国增长红利。

境内股权管理方面，面对百年不遇的新冠肺炎疫情，中央汇金公司充分发挥股东战略引领作用，全力落实“六稳”“六保”任务，推动17家控参股机构大力开展疫情防控和复工复产，增加对中小微企业、民营企业和受疫情影响较大行业的金融服务力度，积极发挥“主渠道”“主力军”作用，维护经济和金融稳定。充分运用多种股权管理工具，推动控参股机构积极融入和服务新发展格局，研究制定新的中长期发展战略，持续完善现代企业制度，加快业务结构优化和数字化转型，完善风险管理体制机制。持续提升汇金公司国有金融资本受托管理能力，加强派出董事队伍建设，不断提升履职专业水平。

《年报》指出，2020年，在稳步推进各项业务发展的同时，中投公司始终积极履行企业社会责任。面对新冠肺炎疫情这一全球性灾难，公司推动控参股机构多渠道驰援国内疫情防控，努力为多家境外合作伙伴协调和捐赠防疫物资，联系国内知名专家向境外医院介绍防控经验，为全球抗疫贡献“中投力量”。2020年也是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。中投公司经过多年不懈努力，帮助贵州省施秉县、青海省循化县、甘肃省会宁县和静宁县共计38万人摆脱贫困，践行了主权财富基金的责任担当。

彭纯表示，面对后疫情时代加速演化的国际格局和机遇挑战并存的投资环境，中投公司将始终坚持国际化、市场化、专业化原则，与时俱进创新战略规划实施路径，不断加强对外投资合作，加大力度创新对外投资方式，持续打造世界一流主权财富基金。中投公司愿与同业机构开展更广泛的交流，携手营造更加开放、公平和透明的国际投资环境，以专业、务实、可持续的投资合作实现共赢发展。

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