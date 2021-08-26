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中央财办：共同富裕不搞“杀富济贫” 第三次分配并非强制

2021年08月26日15:30 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王震）26日，中共中央宣传部就《中国共产党的历史使命与行动价值》文献有关情况举行发布会。中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在答记者问时表示，共同富裕是社会主义的本质要求，要鼓励勤劳致富、创新致富，不搞“杀富济贫”。此外他还提到，第三次分配是在自愿基础上的，并非强制，国家税收政策要给予适当激励。

“做大蛋糕、分好蛋糕” 两件事都要办好

韩文秀指出，中国已经全面建成小康社会，在这个基础上，要继续把做大蛋糕和分好蛋糕两件事情办好，大力推动高质量发展，普遍提高城乡居民收入水平，逐步缩小分配差距，坚决防止两极分化。共同富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕；是人民群众物质生活和精神生活双富裕，不是仅仅物质上富裕而精神上空虚；是仍然存在一定差距的共同富裕，不是整齐划一的平均主义同等富裕。

共同富裕要靠共同奋斗 不搞“杀富济贫”

韩文秀表示，共同富裕要靠共同奋斗，这是根本途径。要鼓励勤劳致富、创新致富，鼓励辛勤劳动、合法经营、敢于创业的致富带头人，允许一部分人先富起来，先富带后富、帮后富，不搞“杀富济贫”；要坚持在发展中保障和改善民生，为人民提高受教育程度、增强发展能力，创造更加普惠、公平的条件，畅通社会向上流动的通道，给更多人创造致富的机会；要扎实推进基本公共服务均等化，坚持尽力而为、量力而行，防止落入福利主义的陷阱，不能等靠要，不能养懒汉；要构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等等调节的力度，扩大中等收入群体，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。第三次分配是在自愿基础上的，不是强制的，国家税收政策要给予适当激励，通过慈善捐赠等方式，起到改善分配结构的补充作用。 

(责编：王震、吕骞)

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