人民网北京8月26日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为加强和改进财产保险公司产品监管，夯实产品监管制度基础，近日银保监会发布新修订的《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》（以下简称《办法》），自2021年10月1日起施行。

《办法》共分6章40条，分别为总则、条款开发和费率厘定、审批和备案、监督管理、法律责任和附则。具体对立法目的及整体原则，条款开发和费率厘定总体要求及相应职责，审批和备案具体要求，监管措施，相关机构和个人违反法律法规的法律责任，以及办法适用等相关事宜进行了规定。

银保监会有关部门负责人表示，与修订前相比，《办法》进一步完善了财产保险公司产品监管的体制机制，对保险条款费率监管主体、公司报送对象、审批备案管理等内容进行了改革、完善和调整。《办法》进一步强化了保险条款费率的监督管理，规定公司条款费率开发归口管理部门负责人、合规负责人、总精算师分别对条款费率开发管理、条款审查、费率审查负直接责任，并明确直接责任人违规的处理。同时，要求公司严格执行保险条款费率，强化条款费率管控，建立重大事项审议机制，及时对条款费率进行跟踪评估和清理。《办法》进一步规范了公司保险条款费率开发报备行为，完善了条款开发原则和费率厘定原则，明确了公司条款开发审查和保险费率厘定审查职责。此外，《办法》还对其他内容进行了修订完善。

上述负责人介绍，在强化条款费率管理方面，一是明确公司条款费率直接责任人。规定公司条款费率开发归口管理部门负责人、合规负责人、总精算师分别对条款费率开发管理、条款审查、费率审查负直接责任。二是明确直接责任人违规的处理。条款费率开发管理部门负责人、合规负责人、总精算师违反规定的，由银保监会或其省一级派出机构责令改正、提交书面检查，并可责令公司作出问责处理。三是要求公司严格执行条款费率，强化条款费率管控，建立重大事项审议机制。四是要求公司对条款费率进行跟踪评估，并及时进行清理。

银保监会表示，《办法》的修订是完善财产保险公司产品监管制度的重要举措，有利于加强和改进财产保险公司产品监管，规范财产保险公司保险条款开发和费率厘定行为，进一步提升财产保险行业保险产品整体质量。

(责编：罗知之、吕骞)