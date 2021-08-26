人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

新修订《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》10月1日起施行

2021年08月26日15:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月26日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为加强和改进财产保险公司产品监管，夯实产品监管制度基础，近日银保监会发布新修订的《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》（以下简称《办法》），自2021年10月1日起施行。

《办法》共分6章40条，分别为总则、条款开发和费率厘定、审批和备案、监督管理、法律责任和附则。具体对立法目的及整体原则，条款开发和费率厘定总体要求及相应职责，审批和备案具体要求，监管措施，相关机构和个人违反法律法规的法律责任，以及办法适用等相关事宜进行了规定。

银保监会有关部门负责人表示，与修订前相比，《办法》进一步完善了财产保险公司产品监管的体制机制，对保险条款费率监管主体、公司报送对象、审批备案管理等内容进行了改革、完善和调整。《办法》进一步强化了保险条款费率的监督管理，规定公司条款费率开发归口管理部门负责人、合规负责人、总精算师分别对条款费率开发管理、条款审查、费率审查负直接责任，并明确直接责任人违规的处理。同时，要求公司严格执行保险条款费率，强化条款费率管控，建立重大事项审议机制，及时对条款费率进行跟踪评估和清理。《办法》进一步规范了公司保险条款费率开发报备行为，完善了条款开发原则和费率厘定原则，明确了公司条款开发审查和保险费率厘定审查职责。此外，《办法》还对其他内容进行了修订完善。

上述负责人介绍，在强化条款费率管理方面，一是明确公司条款费率直接责任人。规定公司条款费率开发归口管理部门负责人、合规负责人、总精算师分别对条款费率开发管理、条款审查、费率审查负直接责任。二是明确直接责任人违规的处理。条款费率开发管理部门负责人、合规负责人、总精算师违反规定的，由银保监会或其省一级派出机构责令改正、提交书面检查，并可责令公司作出问责处理。三是要求公司严格执行条款费率，强化条款费率管控，建立重大事项审议机制。四是要求公司对条款费率进行跟踪评估，并及时进行清理。

银保监会表示，《办法》的修订是完善财产保险公司产品监管制度的重要举措，有利于加强和改进财产保险公司产品监管，规范财产保险公司保险条款开发和费率厘定行为，进一步提升财产保险行业保险产品整体质量。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
新修订《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》10月1日起施行
　　人民网北京8月26日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为加强和改进财产保险公司产品监管，夯实产品监管制度基础，近日银保监会发布新修订的《财产保险公司保险条款和保险费率管理办法》（以下简称《办法》），自2021年10月1日起施行。 《办法》共分6章40条，分别为总则、条款开发和费率厘定、审批和备案、监督管理、法律责任和附则。…
中央财办：整治规范互联网平台绝不是针对民企和外企
　　人民网北京8月26日电 （记者王震）26日，中共中央宣传部就《中国共产党的历史使命与行动价值》文献有关情况举行发布会。中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在答记者问时表示，加强反垄断和反不正当竞争是中国政府一项重要的常态化工作；整治规范互联网平台的政策是一视同仁的，针对的是违法违规行为，绝不是针对民营企业和外资企业。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部