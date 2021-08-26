人民网北京8月26日电 （记者王震）26日，中共中央宣传部就《中国共产党的历史使命与行动价值》文献有关情况举行发布会。中央财办分管日常工作的副主任韩文秀在答记者问时表示，加强反垄断和反不正当竞争是中国政府一项重要的常态化工作；整治规范互联网平台的政策是一视同仁的，针对的是违法违规行为，绝不是针对民营企业和外资企业。

加强反垄断和反不正当竞争是常态化工作

韩文秀表示，过去几十年，美国、欧洲等一些国家，都一直在推进反垄断。加强反垄断和反不正当竞争，是中国政府一项重要的常态化工作，有利于促进形成公平竞争的市场环境，有利于为各类市场主体特别是中小企业创造广阔的发展空间，也有利于更好地保护消费者权益。

加强对互联网平台等大型科技企业的监管，防止垄断和资本无序扩张，中国坚持规范和发展两手并重、两手都要硬。一方面，要给资本设置“红绿灯”，完善市场准入负面清单管理制度，对过去发展当中的一些盲目倾向、有害因素加以严格整治，目的是保护数据安全和个人隐私，维护国家安全和公众利益，促进各类资本规范健康发展。另一方面，平台经济是先进生产力的重要组成部分，要发挥好它在优化资源配置、促进科技进步、便利人民的生活、参与国际合作与竞争中的积极作用。加强规范，是为了更加健康、更可持续、更为长远的发展，对资本市场来说同样如此。

整治规范互联网平台绝不是民企和外企

韩文秀指出，在网络平台企业当中，既有国有企业、民营企业，也有外资企业，还有很多混合所有制企业。整治规范互联网平台的政策是一视同仁的，针对的是违法违规行为，绝不是针对民营企业和外资企业，这一点十分明确。

韩文秀说，公有制经济和非公有制经济，都是社会主义市场经济的重要组成部分，都是我国经济社会发展的重要基础。民营企业和民营企业家是自己人，对自己人既要厚爱、也要严管，为的是更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

同时，中国将坚定不移推进高水平对外开放，更好地统筹发展和安全，认真实施外商投资法，切实保护产权和知识产权，增强政策透明度和可预期性，做好与市场沟通，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。

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