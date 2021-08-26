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工信部：我国汽车销量连续十二年蝉联全球第一

2021年08月26日14:43 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （赵超）工信部装备工业发展中心今天在北京发布了《中国汽车产业发展年报（2021）》。报告显示，2020年汽车市场总体保持稳定，销量2531万辆，同比下降1.9%，连续十二年蝉联全球第一。此外，新能源汽车市场发展势头强劲，2020年我国新能源汽车销量达136.7万辆，同比增长10.9%，连续三年超过100万辆，呈持续高速增长态势，连续六年位居全球第一。

报告指出，受新冠肺炎疫情的影响，美国、日本、德国汽车销量分别为1445万辆、460万辆、327万辆，同比下降15.2%、11.5%、18.6%，中国为全球汽车产业的稳定和发展作出了积极贡献。

工信部装备工业发展中心主任瞿国春表示，年报从政策引导市场发展、技术进步、行业管理等多个维度系统展示汽车产业发展的特点，为政府主管部门决策提供一些支撑。

据了解，未来报告将逐年刊发，为政府部门决策提供重要参考，增进社会各界对汽车产业正确认知，为汽车强国建设营造良好环境，推动汽车工业发展。

(责编：赵超、吕骞)

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