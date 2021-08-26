人民网北京8月26日电 （记者王连香）今日，交通运输部举行例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人孙文剑介绍了《科技创新驱动加快建设交通强国的意见》（以下简称《意见》）主要内容。《意见》提出，到2035年，交通运输基础研究和原始创新的能力得到全面的加强，关键核心技术自主可控。

到2035年关键核心技术自主可控

鼓励金融资本支持交通运输新基建项目

孙文剑介绍，《意见》由交通运输部与科技部联合印发。在总体要求方面，《意见》围绕推动交通高质量发展，建立支撑加快建设交通强国科技创新体系，着力突破交通运输“卡脖子”技术难题，确立了两个阶段性目标。一是到2025年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，前沿技术与交通运输加速融合，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。二是到2035年，交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。

在介绍任务布局部分，《意见》明确提出了强供给、兴产业、促融合、提能力、优机制“五大任务”。

一是强供给。坚持从加快建设交通强国的急迫需要和长远需求出发，在基础研究和应用基础研究、关键核心技术、现代工程技术、前沿颠覆性技术方面布局了一系列研发任务。比如，攻克大深度饱和潜水、航空器适航审定等行业特色关键技术；合理统筹高速轮轨列车、高速重载货运列车等研究；与此同时，开展超高速列车、超高速商用飞机等新型载运工具研究；攻克海底悬浮隧道理论体系与关键技术等。

二是兴产业。坚持上下游产业链协同发展理念，全面推动交通建筑业、交通装备业和交通运输服务业转型升级。比如，加快建筑信息模型技术自主创新应用；加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车、高技术船舶、航空装备、现代物流装备等自主研发及产业化；推动无人机、无人车物流递送发展，探索开展城市地下物流配送；鼓励各类金融资本支持交通运输新基建项目。

三是促融合。立足交通运输多学科交叉特点，积极推动大数据、人工智能、北斗导航、工业机器人、生物安全等前沿技术深度融合应用。比如开发新一代智能交通系统，促进自动驾驶、智能航运等加快投入应用。

四是提能力。对标《交通强国建设纲要》中打造世界前列科技创新能力的目标，提出培养具有国际影响力的科研平台和具有国际水平的科技人才。

五是优机制。全面贯彻国家科技体制机制改革精神，积极推动科技改革政策在交通运输行业率先落地，努力营造良好的科技创新环境，最大限度地激发创新主体活力。比如，围绕人工智能、自动驾驶、无人机等领域研究推动相关立法；发挥企业技术创新主体作用，开展核心技术攻关等等一系列的举措。

加快交通前沿技术试点应用

全面部署交通运输科技创新任务

孙文剑表示，下一步，交通运输部将和科技部一起全面系统部署未来5—15年交通运输科技创新任务的相关情况，共同推进《意见》各项任务的落实。

一是加强规划引领。两部将共同出台《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021—2035年）》和《“十四五”交通领域科技创新规划》，全面系统部署未来5—15年交通运输科技创新任务。

二是强化科技研发。两部积极推动交通领域相关重点攻关任务纳入国家重点研发计划，“十四五”期间已部署交通基础设施、交通载运装备与智能交通技术、川藏铁路、新能源汽车四个交通专项。同时，在重大自然灾害防控与公共安全、智能传感器、深海和极地关键技术与装备等近20个重点专项中，也体现了交通运输相关任务。

三是加快成果推广应用。将通过试点示范，积极强化科技成果推广。近日，交通运输部出台了《交通运输科技示范工程管理办法》，将以科技示范工程为载体，推动先进适用的新技术、新工艺、新材料和新产品集中应用，加快科技成果工程化和产业化。另外，交通运输部还将开展自动驾驶、智能航运先导示范，加快前沿技术的试点应用。

四是完善政策体系。近期，国务院办公厅相继印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》，交通运输部将研究出台相关政策文件，进一步为科研人员松绑减负。同时，还将推动高层次科研平台建设，统筹交通领域技术创新中心、国家重点实验室、协同创新平台、野外科学观测基地、科学数据中心等布局与发展，积极推动科技创新领军人才、青年科技人才和创新团队建设。

在规划方面，两部门将共同出台交通领域科技创新的中长期发展规划，即2021年到2035年和“十四五”期间交通运输领域的科技创新规划，全面统筹部署未来5~15年交通运输科技创新的任务。同时将积极推动交通领域的相关重点的攻关任务，纳入国家重点科技研发计划。

共同设立基础研究联合基金

推动交通基础设施科学观测网建设

孙文剑进一步介绍，交通运输部“十四五”期间还将积极推动以下工作：

一是加强综合交通运输理论研究。交通运输部已经在组织行业力量编制面向大专院校学生、行业从业人员和领导干部的综合交通运输领域系列教材，希望通过教材的传播，提升行业研究综合交通运输理论的能力和水平。

二是推动交通基础设施长期性能科学观测网建设。建设观测网，目的就是通过对全国典型基础设施的结构数据、环境数据、荷载数据等开展持续观测，比如公路路基路面、桥梁隧道、港口航道以及通航建筑物，从长时间跨度上分析基础设施关键性能的演化规律，研究形成我国自主的基础设施设计建设养护基础理论体系，为科学开展交通基础设施设计建设养护提供支撑。目前，交通运输部已经研究形成建设方案和有关标准，今年将先选取有条件的、积极性高的省份开展试点建设。

三是推动建立联合基金。交通运输部正在积极推动与交通运输企业、国家自然科学基金委的合作，共同设立基础研究联合基金，确保基础研究具有持续稳定的资金投入。

(责编：王连香、吕骞)