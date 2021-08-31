人民网北京8月31日电 （王仁宏）“改革开放以来，我国经历了世界上速度最快、规模最大的城镇化进程，城市面貌发生了翻天覆地的变化。”8月31日，在国务院新闻办公室举行新闻发布会上，住房和城乡建设部部长王蒙徽就我国城市建设成效进行介绍。

王蒙徽指出，2020年我国城镇化率已经达到了63.89%，城市建设在城市基础设施、市政公用设施、城市人居环境、历史文化保护等方面成效显著。

城市基础设施建设步伐加快。2020年，全国城市道路长度是49.3万公里，城市轨道交通建成里程7597.9公里，通车里程位居全球前列。

市政公用设施水平显著提升。2020年，我国供水普及率和燃气普及率分别达到了99%和97.9%，基本达到发达国家水平。

城市人居环境明显改善。2020年，城市建成区绿地面积共239.8万公顷，人均公园绿地面积达到14.8平方米；城市生活垃圾处理能力显著提高，46个重点城市的生活垃圾分类，居民小区覆盖率也已经超过了97%，覆盖近1亿户居民。同时，地级以上城市的黑臭水体整治工作已基本消除。

历史文化保护力度不断加强。我国共公布了137个国家历史文化名城、312个中国历史文化名镇，已划定历史文化街区970片，确定历史建筑是42700处，大量的历史文化遗产得到了保护。

“当前，我国城镇化已经进入了中后期发展阶段，我们的城市建设、城市发展也进入了城市更新的重要时期。已从过去解决‘有没有’的问题，过度到现在要解决‘好不好’的问题。”王蒙徽指出，住建部将认真贯彻实施城市更新行动战略部署，加快转变城市开发建设方式，重点加强地下空间、城市内涝、建设标准等“里子工程”建设，推动城市高质量发展，更好地满足人民群众对美好生活的需要。

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