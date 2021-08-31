人民网北京8月31日电 （记者罗知之）2021年中国国际服务贸易交易会金融服务专题展将于9月3日-7日在北京首钢园举办。展会期间，丰台区与数研所将联合六大行及多家等机构联手打造“数字金融示范区”，现场还开通了一条数字人民币大道，打造文创、无人超市、移动便利店、工艺美术品、畅销书籍、老字号等消费场景，让观众现场沉浸式体验数字货币便捷购物，以趣味性、互动性和体验性，提高大众对数字人民币的认知度。

“沉浸式体验”数字人民币 数字经济为民生添活力

数字人民币带来的沉浸式体验将是中国银行展区的一大亮点。据了解，除了在展区与公众见面的滑雪手套、冬奥特色徽章、智能手表等形态多样的数字人民币钱包，外币兑换机，以及供观众互动体验的滑雪机、新零售扭蛋机、饮料售卖机等便民娱乐设施外，在首钢园展区，中国银行把数字人民币作为数字金融赋能本届服贸会的创新实践，将展示在交通出行、智慧园区、银发养老、银银合作等场景下对数字人民币的探索与应用。在数字人民币大道上，中国银行在这一区域会提供个人金融服务，方便观众现场办理数字人民币钱包，了解冬奥信用卡产品等，还打造包含图书、文创、通讯、冬奥特许商品等在内的消费场景，搭建数字人民币支付受理环境，让参展人群可现场享受智能化、交互式的新奇体验，提高大众对数字人民币的认知度，加深使用感受。

建设银行将为观众带来“数字人民币咖啡机”。据了解，建设银行积极参与数字人民币系统研发、产品设计与试点推广，出行加油能刷、网上购物能刷、乘火车能刷、去医院能刷、逛公园能刷、交学费还能刷……在不断探索应用环境及支付场景的过程中，建设银行不断拉进数字人民币与百姓的距离。

交通银行的“数字人民币”展区，将突出数字人民币与生活场景的自然融合。橙汁机、咖啡机、文化商品等各类互动设施是交通银行给观众们“尝鲜”数字人民币悉心安排的场景，观众可现场体验便利消费、银医互动等服务，真真切切的感受到数字人民币带来的安全和便捷。

作为数字人民币指定运营机构，农业银行对数字人民币政策展开宣传，辅以数字人民币沙盘演示推广成果，同时在此区域建设数字人民币购物互动场景，指导参观者通过数字人民币自助购买香浓的咖啡饮品。从政策宣传、实景展示到互动体验，多维推进数字人民币落地使用。

在邮储银行“数字人民币大道”展区，邮储银行北京分行将呈现一系列丰富的数字人民币建设成果，携手优质数字人民币商户，为参观者带来了各具特色的数字人民币场景。邮品盲盒机、留声明信片个性化打印、沉浸式画屏互动拍照等特色活动备受期待。同时，在邮储银行数币大道展区，参观者们还可以现场体验数字人民币支付场景，购买圆明园文创、百年老字号吴裕泰茶叶、贵金属以及享受瑞尔齿科现场检查等。

供应链+场景+技术 科技公司加盟赋能数字经济

值得注意的是，本届展会上，科技公司的登台亮相，让大家切实感受到数字经济时代先进、包容、多元的理念。

京东科技将在数字人民币展区，以互动化、沉浸式的方式展示其在数字人民币试点过程中的供应链+场景+技术的服务实践。比如设置七鲜超市线下体验区，消费者在展区可体验用数字人民币购物的完整购物流程，还可以在现场领取京东数字人民币立减券，让“用数字人民币 上京东”更便捷；现场还将展示数字人民币的技术解决方案和园区综合解决方案，全面展示京东科技为企业、商户、金融机构接入数字人民币系统具备的专业服务能力，让“接数字人民币 找京东”更省心。

在本次服贸会金融服务专题展中，恒宝股份将通过“数字出行、数字旅游、数字消费、数字园区”四个应用场景，结合图文展示、视频播放、互动体验等多种呈现方式，向专业人士和广大观众全方位展示数字人民币产品落地应用的多样化场景，让大众亲身感受到科技产品给日常支付带来的便捷体验和乐趣。

紫光国微旗下紫光同芯也将参加本届展会，其将借助丰富的多媒体互动以及产品体验形式，全方位展示安全芯片生态产业链，着重呈现超级金融芯系列产品的创新科技应用。值得关注的是，紫光同芯数字人民币解决方案及其最新技术成果将首度亮相。

(责编：罗知之、吕骞)