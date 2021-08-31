人民网记者 夏晓伦

当前，随着短视频产业快速发展，用户越来越重视视频拍摄的质量，对手机提出了更高的摄影要求。

可以看出，未来消费者不仅需要手机拍摄分辨率更高、帧率更高的视频，还需要手机能实时对视频进行影像处理，这便对ISP（图像信号处理）芯片提出了更高的要求。

近几年来，国内手机厂商开始集中研发ISP芯片。研发独立的ISP芯片，意味着可以在影像上有更多产品的差异化优势，表达出自己的设计理念，真正解决用户痛点。

加大自主研发力度

ISP成国内手机厂商布局方向

据了解，手机SoC芯片包括CPU、GPU、ISP、DSP、基带等不同功能的模块组合，分管计算、图像、通信等不同任务，而ISP主要处理的任务是相机数据。

以国内手机厂商vivo最新发布的消息为例，作为自主研发的影像芯片，vivo对V1的投入研发超300人、开发历时24个月，并将由9月发布的旗舰新品X70系列首发搭载。

“V1是vivo芯片战略的一次具体落地，在整体影像系统设计中，V1芯片可以同时服务用户在拍照和视频等影像应用下的需求。”vivo执行副总裁胡柏山介绍，在具体策略上，vivo会将资源重点投向消费者认知需求转化以及核心算法IP上，而不会做流片，即不涉及芯片生产制造。

vivo执行副总裁胡柏山。受访者供图

胡柏山还举例进行了详细解释：“视频最难的一个场景之一就是夜景视频的拍摄，夜景视频如何拍得更加清晰呢？传统的做法一般有两个：一种就是强行提高进光量，这就会导致视频中出现更多的噪点；另一种方法是拉长曝光时间，这样做就不得不降低帧率。”

“有了V1的支持，让我们把更加强大的影像算法置入手机成为可能。得益于 V1 针对高速数据处理的针对性优化设计，让复杂的多个计算成像算法，在低功耗下并发实时处理，变为了可能。而这只是场景之一。”胡柏山说。

对于未来的芯片战略，胡柏山透露，未来，vivo的芯片布局将主要围绕四个长赛道展开，这四个长赛道分别是设计、影像、系统和性能，“只有在核心赛道上有强烈的定制化芯片需求，且市场上的芯片无法满足vivo的产品规划以及技术规划时，才会考虑与合作伙伴共同固化IP。”

落地“铁三角”体系

实现产品与技术“握手”

科技创新是一家科技公司前进的原动力，没有强大的技术储备和科技创新，就没有基础和能力去支撑产品创新。

对此，胡柏山介绍说：“vivo内部目前形成了一个‘铁三角’体系，分别是产品规划、技术规划以及技术预研。同时，为服务12-36个月的产品规划和实现，vivo将做好两个‘握手’：一是品牌战略和产品战略的‘握手’，二是产品规划和技术规划的‘握手’。”

胡柏山还详细阐释了“铁三角”体系：“产品规划就是想清楚要什么，技术规划就是如何去满足需求、去实现用户想要的东西。两者进行‘握手’以后会有一系列的技术清单，有些短期还没有完全成熟的技术，需要持续加大投入。最后则是技术预研，就是把产品规划和技术规划两个‘握手’之后产出的东西落地。

实际上，vivo的“铁三角”体系运作已相对成熟。近几年来，vivo充分吸纳、发展本地的人才资源，布局了全球化研发网络，覆盖深圳、东莞、南京、北京、杭州、上海、西安、台北、日本东京以及美国圣地亚哥10个城市，范围包括5G通信、人工智能、工业设计、影像技术等众多个人消费电子产品和服务的前沿领域。

此外，还有分布在中国、印度、印度尼西亚、孟加拉国、巴基斯坦和土耳其的7个全球智能制造中心。

对于36个月以上的技术规划，vivo则成立了vivo中央研究院，给产品规划和技术规划树立灯塔，致力于新产品形态跟踪研究、国内外行业前沿技术扫描、芯片等领域的技术布局等。

在具体任务方面，vivo中央研究院将把工作重点放在以下几个方面：国内外先进技术的关注和研究；目前尚不存在的未来前瞻场景产品的研究和孵化；公司的平台能力支撑，如芯片、系统底层技术等。

洞察用户需求

坚持发力影像技术长赛道

据了解，影像是vivo的核心长赛道之一，截至目前已投入和研发达五年以上，也已实现很多成果，如微云台防抖技术、前置双微缝柔光灯等。去年12月，vivo宣布与蔡司达成全球战略合作，双方联合研发技术已成功导入vivo X60系列，收获了广大用户的好评和专业影像圈层的认可。

胡柏山表示，深层次地洞察和满足用户需求，是未来手机行业的核心竞争力，“我们常常会问自己三个问题：我们能改变什么？这种改变是否能给用户带来全新的意义？这种改变是否是以简单、完美、优雅的方式去实现的？”

“可以说，影像战略的实现是vivo创新方法论的具体落地案例，也是我们常说的产品规划和技术规划‘握手’。”胡柏山说，vivo的优势就是距离消费者更近，我们会洞察消费者在影像上的需求，并将其转换成核心算法。

具体来看，对于36个月以内的影像战略，vivo将基于消费者洞察明确主赛道：如夜景、人像、运动/防抖、变焦和视频，每条赛道都有相应的技术规划和技术预研团队，和产品“握手”。

人像模式也是vivo“铁三角”体系整合开发的代表，F2.0标准镜头、根据真实光学效果还原的虚化效果以及自然美的人像润饰算法，都是通过这种创新机制产生。同样的例子还有运动防抖赛道产出的超稳微云台，在手机中实现了类似云台的结构，大幅提升了手机的防抖幅度和效果。

对于36个月或者更远阶段的技术规划，将由vivo中央研究院来具体承接，“我们把这部分战略称之为‘未来影像’，vivo中央研究院会基于消费者需求、行业技术趋势和场景定义并进行相关的布局，如感知交互、人机交互等。”胡柏山说。

胡柏山最后总结，作为国产手机品牌，要建立起设计驱动的体系和价值观，用设计驱动创造出改变世界的产品和服务，为用户和行业带来全新的价值和体验。

(责编：王仁宏、高雷)