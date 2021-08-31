人民网北京8月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局（认监委）获悉，日前，为深入贯彻党中央、国务院关于改善市场环境和质量，建设竞争有序的现代化市场体系的决策部署，维护公平竞争的认证市场秩序，认监委近日印发了《认监委关于认证人员现场审核网络签到监管系统上线运行的通知》（以下简称《通知》），旨在利用互联网新技术新应用进一步提升监管效能，推动认证领域智慧监管建设，努力构建认证监管长效治本机制。

《通知》指出，认证人员现场审核网络签到监管系统自2021年9月15日开始试运行，2021年12月1日正式运行，现阶段使用领域为质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系领域。认证审核人员开展认证现场审核时必须进行网络系统签到，系统会自动记录审核员签到地理位置、时间等信息。

认监委相关负责人表示，认证现场审核是认证实施过程中的关键环节，也是影响认证有效性的主要风险点。前期，社会反映认证审核人员不到审核现场等虚假认证违法行为时有发生，严重影响了认证的公正性、公信力。该系统的运行，变单一的线下监管为线上线下一体化监管，变被动监管为主动监管，将有效遏制认证审核人员不到现场等虚假认证问题发生，不断规范认证市场秩序，提升认证有效性和公信力。

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