陈键

2021年下半年，相关部委围绕数据安全与个人信息保护持续发声，并相继围绕部分重点推出实质性举措。相关法律体系建设层面，《数据安全法》《个人信息保护法》将于今年下半年陆续实施。

然而，初步调查了解到，面对新的监管环境，一些论坛社群、电商平台等网络空间，仍有灰色数据交易藏匿于隐蔽角落，其中还包含针对个人信息等在内的“隐私数据”交易，此外，近期部分企业违规互换数据的不良行为也被媒体曝光。由此观察，一些企业游走边缘地带收割流量的路径依赖瘾还在，重利益轻责任的流弊至今尚存。部分企业高层没有充分意识到底线就是生命线、守底线就是守生命线的生存发展逻辑。

守底线就是守生命线，对应的是国家对数据安全与个人信息保护的重视已上升到前所未有的高度。《数据安全法》提到：“开展数据处理活动，应当遵守法律、法规，尊重社会公德和伦理，遵守商业道德和职业道德，诚实守信，履行数据安全保护义务，承担社会责任，不得危害国家安全、公共利益，不得损害个人、组织的合法权益。”《个人信息保护法》提到：“任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息；不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。”法律法规，是悬在企业头上的达摩克利斯之剑，不将规则意识融入日常经营，不为小概率事故设计处置方案，一旦出现意想不到的失控，“重伤”“断尾”都有可能发生。没有国家与公众的安全、就遑论企业的发展与未来。

守底线就是守生命线，对应的是公众对个隐私保护权的重要性有刻骨铭心的体会。当个人姓名、身份证号、家庭住址等被人当作商品买卖，带给个人的是震撼，是难以名状、却又无能为的不安全感。而“大数据杀熟”“诈骗电话”让不少人遭受到财产损失；“人肉搜索”“精准定位”让部分人遭遇“网络审判”。公众越来越清晰地认识到，没有信息安全，就没有人身安全，没有信息保护机制，个人权益就难言保障。个人让渡部分信息换取服务，不等于容忍企业无底线地“卖人头”“割韭菜”。企业从违规违法交易中获利，事发后“装无辜”“扮可怜”，收获不到太多的同情与宽恕，越来越多的人会用法律、道德、社会责任作为衡量标尺。

保护个人信息、数据安全相关法规法律的出台，是相关产业环境规范化、制度化的重要标志，相关企业唯有认清大势，不断提升经营能力，提高合规要求，以实际行动回应监管，回应公众，唤起内外蓬勃朝气，持续奋斗，持续创造更高价值，才能站稳脚跟，做深做透市场，才能在国内国外获得更高信任，开辟出新的事业蓝海。

调查出的问题只是冰山一角。除了鞭策企业之外，清除个人数据买卖的旧疾顽症需要所有人努力。在法律法规体系不断完善当下，期待监管用力、企业用功、公众用心，扎牢责任底线，守住防范重大风险生命线，推动法律法规落到实处、落到细处，充分保障信息时代所有主体的数据权益，进一步提升全社会的安全感、获得感。

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(责编：王震、高雷)