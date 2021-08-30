9月1日起 145个海事政务自助服务站在长江干线、粤港澳大湾区全面投入使用
人民网北京8月30日电 （记者王连香）近日，交通运输部海事局发布《关于运行海事政务自助服务站的公告》，自9月1日起在长江干线区域、粤港澳大湾区试点区域全面运行145个海事政务自助服务站，进一步优化海事“互联网+政务”服务，扩大“不见面”业务办理覆盖面，为航运公司、船舶、船员提供24小时“一站式”海事业务自助办理服务，让更多人切实享受到信息化应用带来的便利。
海事政务自助服务站。图片来源：中国海事局官微
海事政务自助服务站是传统政务窗口办理的有效补充，本次共有145个自助服务站、150台自助服务终端投入使用，其中长江干线118个站点、粤港澳大湾区试点区域27个站点，主要分布在重点港区码头、水上服务区、船员培训学校、海事政务中心及站点等业务办理需求量大和地处偏远、交通不便的场所。海事政务自助服务站可提供海事业务办理、业务查询、权责清单、云柜服务、通知公告、船舶船员船检服务等六大模块服务，并具有大字版、语音朗读等便利操作功能。
海事政务自助服务站。图片来源：中国海事局官微
海事政务自助服务站。图片来源：中国海事局官微
本次有83个海事政务自助服务站部署在长江江苏段，平均每2.5公里岸线就有一个办理点，一般情况下业务办理人员5至10分钟车程即可到达最近的站点，通过自助服务站办理“船员信息采集”这样简单的业务只需5分钟即可完成，可大量节省往返和排队等候时间。目前，相关航运公司、船舶、船员可通过上海、广东、长江、江苏和深圳海事局网站查询海事政务自助服务站的具体位置、咨询联系方式等信息。
海事政务自助服务站。图片来源：中国海事局官微
据了解，交通运输部海事局以“覆盖更加全面、服务更加优化、办理更加便捷”为建设目标，加快推进海事政务自助服务站建设，提前三个月完成民生实事年度目标任务。下一步，将优化和拓展服务功能，进一步推广海事自助服务站，为群众办理海事业务提供更大便利。
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