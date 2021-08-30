人民网北8月30日电 （记者王震）据证监会网站消息，8月30日，证监会主席易会满在中国证券投资基金业第三届会员代表大会上表示，要紧扣“高质量”的主线，持续提升投资管理和服务能力，全面筑牢稳健发展基础，切实增强核心竞争力，塑造可信赖、受尊敬的行业形象，努力开创基金业改革发展新局。证监会将推动适时出台私募基金条例，持续完善基金监管制度体系。

易会满指出，当前及今后一段时期，推动资本市场高质量发展，是改革发展稳定各项工作的总方向、总要求。证监会将坚持稳中求进工作总基调，坚持“建制度、不干预、零容忍”，坚持市场化法治化国际化，坚持“四个敬畏、一个合力”，全面深化资本市场改革开放，努力打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。

一要强专业，持续提升投资管理和服务能力。专业是金融安身立命之本，投研能力是基金业的看家本领。希望行业机构要切实增强战略意识、宏观思维，主动把握大局大势，加强对产业、行业、企业的深钻细研，提升价值发现和投资专业化水平。聚焦投资主业，深化投研管理体系改革，加强科技赋能，完善激励约束相容的制度机制。持续优化基金投顾、销售、托管、估值、评价机制，进一步健全以持有人利益优先为导向的投资服务完整链条，努力实现管理服务能力与管理规模同提升。加强基金业人才队伍建设，培养一大批更高水平的投资“专门家”。

二要守底线，全面筑牢稳健发展基础。对一家金融企业而言，控制风险的能力决定了业务发展的能力，在我们证券基金行业正反两方面的案例不少，教训也不少。合规风控能力是企业稳健发展的重要保障。希望公募基金以正在开展的健全金融机构治理专项行动为契机，进一步筑牢合规风险意识，端正经营理念和行为，严格落实全面风险管理和全员合规要求。私募基金管理机构要全面落实“十不得”的监管底线要求，全面梳理完善募投管退全流程全链条风险控制体系，自觉远离各种行业乱象。

三要树品牌，切实增强核心竞争力。资本市场的高质量发展离不开高质量的基金行业机构。我们始终支持行业机构守正创新，加快自身改革，走特色化、差异化发展之路。希望行业机构要全面、深入贯彻新发展理念，牢固树立以诚立身、以信取人的行业品牌，做精主业、做深专业，努力打造资管行业的百年老店。要适应资本市场新一轮高水平开放的新形势新要求，主动与国际一流资管机构对标对表，在开放中磨练内功、增强竞争力。

四要讲情怀，塑造可信赖、受尊敬的行业形象。“受人之托、代客理财”是基金业的基本定位。履行信义义务、坚守契约精神是发展之基、立业之本。希望行业机构要自觉心系“国之大者”，站位全局看行业发展，切实增强使命感、责任感，在服务国家战略、助力深化供给侧结构性改革、促进共同富裕中发挥更大作用。要勇担社会责任，牢固树立家国情怀，有所为有所不为，把机构发展和个人追求主动融入到时代发展的大潮中，自觉维护行业声誉。

作为监管部门，证监会将坚守监管的主责主业，推动适时出台私募基金条例，持续完善基金监管制度体系，推动发展各类机构投资者，不断壮大资本市场长期投资力量，进一步改进监管服务，坚决维护公开、公平、公正的市场秩序，切实保护投资者合法权益。加强与有关方面的信息共享和政策协同，主动与市场沟通交流，着力构建有利于基金业高质量发展的良好生态，为行业机构发展创造良好外部环境。

基金业协会作为行业自律组织，要充分发挥“服务、自律、桥梁、创新”的职能作用，深化私募基金登记备案改革，完善登记备案标准、流程，提高透明度和服务质量，进一步便利合格私募基金管理人登记备案，着力解决一批行业“急难愁盼”的问题，切实提升市场体验感和满意度；要加强自律管理，严肃行业纪律，积极推动基金业实现更高水平的专业化、规范化发展。

(责编：王震、高雷)