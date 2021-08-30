人民网北8月30日电 （记者王震）据证监会网站消息，8月30日，证监会主席易会满在中国证券投资基金业第三届会员代表大会上指出，要从维护投资者合法权益的高度切实解决“基金赚钱、基民不赚钱”等问题；继续严格落实资管新规，加快推进整改；坚守“真私募”定位，打击乱私募，坚决出清伪私募。

易会满指出，“十四五”规划纲要对基金业的改革发展作出一系列部署。提出要健全实体经济中长期资金供给制度安排，创新直达实体经济的金融产品和服务；创新更多适应家庭财富管理需求的金融产品；更好发挥创业投资引导基金和私募股权基金作用。针对基金行业的高质量发展，需要把握好五个原则：

更加突出处理好规模、结构与发展质量的关系

易会满指出，必须坚持两点论、辩证法，切实把握好规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一。

从公募基金结构看，权益类基金占比较快提升，对改善产品结构起到了积极作用；固定持有期公募基金供给力度持续加大，有效促进投资者长期投资、价值投资，公募基金募集资金结构得到一定程度改善。但总的看，基金的资金来源、期限结构和投资行为短期化特征还较为明显，仍需加大工作力度。

从私募行业结构看，前些年基金管理人登记数量呈井喷式增长，经过清理优化，已初步实现进出有序。但行业仍然存在多而不精、大而不强、鱼龙混杂等情况，亟需正本清源，加快优化行业结构。我们认为，结构是制约当前行业高质量发展的突出问题，下一步必须以改革的思路和手段破解结构性难题，以结构的可持续实现发展的可持续。

更加突出抓规范、促创新和防风险的统筹平衡

“金融业的健康可持续发展必须牢牢把握防范重大风险这条生命线，一个金融机构只有治理有效、运作规范，才能具备创新条件，才能走得更稳、走得更远。”易会满指出，近年来，证监会始终注重加强公募基金和私募资管计划的规范监管，严格清理规范子公司，大力推动降杠杆、去通道、除嵌套。要继续严格落实资管新规，加快推进整改，确保按期完成。

易会满说，私募股权基金正处在转型发展的关键时期，能不能有效治理各种乱象，能不能推动行业规范水平有一个质的提升，这是关系到行业创新发展的前提和基础。对于基金业的创新问题，证监会始终持积极包容的态度，将进一步完善分类和差异化监管，支持优质机构通过创新不断做优做强。

更加突出行业自身发展和客户价值增长的同提升、共进步

易会满指出，坚持以客户为中心，业务开展和服务创新必须优先考虑客户需求，实现可持续的互信共赢，是贯穿金融服务业一个共同理念。当前，公募基金行业坚持持有人利益优先，不断创新产品和服务，在回报投资者、服务投资者方面取得了积极成效，但仍有较大改进空间。

针对当前基金赚钱、基民不赚钱的问题时有发生，部分代理销售机构和从业人员背离客户利益诱导“赎旧买新”等问题，易会满表示，必须从维护投资者合法权益的高度切实加以解决，基金机构应自觉坚持客户利益至上，敬畏投资者。

更加突出回归行业本源，坚守“真私募”定位

当前，国内一些机构在发展中偏离了应有的定位，以私募之名变相发行公募产品，随意设立资金池，违规变相吸储、放贷，甚至擅自自融自用、侵占挪用基金资产。行业发展在一定程度上出现了真私募与伪私募并存，优秀管理人与“伪”管理人并存，接受登记管理和市场无序生长并存等乱象，损害了行业形象声誉，影响金融安全和社会稳定，这与行业高质量发展是背道而驰的。

易会满指出，私募股权基金必须回归私募定位和支持创业创新的根本方向，坚持私募姓私，严格规范募投管退全链条各环节运作。证监会将坚持分类施策、扶优限劣，支持真私募，打击乱私募，坚决出清伪私募，推动形成良好市场秩序和行业生态。

更加突出厚植行业文化，促进健全发展生态

健康良好的文化积淀是一个行业的重要“软实力”，加强文化建设是实现行业高质量发展的基础性工程。针对部分机构经存在“营理念不端正、管理粗放、急功近利”“考核机制不合理，旱涝保收与过度激励并存”“基金销售过度娱乐化，为博眼球打擦边球”等问题，必须坚决予以纠正。

易会满说，行业文化建设涉及到公司战略、投资研究、内控合规、社会责任等方方面面，是一个系统工程，希望广大基金机构持之以恒抓好这件大事，持续倡导行业新风气、展现行业新形象，为营造良好行业发展生态积极贡献力量。

(责编：王震、高雷)