人民网北京8月30日电 （黄盛）目前，中国资本市场个人投资者已经突破1.9亿，其中97%是中小投资者。如何在资本市场高质量发展过程中，开展好投资者教育活动，守护好中小投资者合法权益？

近期，证监会投资者保护局局长张迅表示，中国证监会始终坚持当好中小投资者合法权益的守护人，统筹推进各项投资者教育服务工作。目前，证监会已经在全国建设199家投资者教育基地，为投资者提供更高质量、更有实效的教育服务，投资者满意度达到98.5%。

据张迅介绍，中国证监会从2015年开始启动投教基地的建设命名工作，六年来投教基地的规模数量稳步增。截至目前，共有国家级投教基地71家，省级投教基地128家。投教基地的运营主体也日益多元化，目前已经广泛覆盖了市场机构、上市公司、高等院校、传统媒体、互联网平台、政府部门等各种类型。投教基地的功能作用发挥也在不断延伸，在普及证券期货知识、提高投资者风险意识、提升国民财经素养等方面都发挥着越来越重要的作用。

“投教基地还主动承担社会责任，开展党史教育、红色金融教育、助力乡村振兴。投资者教育基地的覆盖面逐步扩大，影响力显著提高，投资者满意度持续上升。”张迅表示，证监会结合党史学习教育，组织开展红色投教宣传活动，以“重走百年路、投教红色行”为主题，宣讲党的百年历史和投资者保护知识，累计开展各类投教活动109场，覆盖2.4万余人次。

此外，证监会还结合改革进程和市场热点，组织开展专项投教活动，引导投资者正确认识以信息披露为核心的注册制改革内涵，组织基础设施REITS和雪球产品专项投教工作，引导投资者客观认识新产品的投资风险。

(责编：王仁宏、高雷)