北斗基础产品认证标志图案。图片来源：市场监管总局

人民网北京8月30日电 （记者李楠桦）为进一步提升芯片、模块、天线、板卡等北斗基础产品质量，保障北斗卫星导航系统在各领域各行业的广泛应用，近日，市场监管总局印发《关于开展北斗基础产品认证工作的实施意见》（以下简称《实施意见》），通过在北斗行业建立实施质量认证制度，营造有利于北斗基础产品发展的良好环境。

据了解，北斗卫星导航系统是我国自主建设运行的全球卫星导航系统，是为全球用户提供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。

《实施意见》共八个方面，提出了北斗基础产品认证工作“统一管理、共同实施。政府引导、市场运行”的基本原则，设定了认证机构能力条件和行为规范，明确了申诉举报渠道和监管机制。

《实施意见》指出，北斗基础产品认证实行统一的认证目录、认证规则和认证标志。从事北斗基础产品认证活动的认证机构应当依法设立，符合《中华人民共和国认证认可条例》《认证机构管理办法》规定的基本条件，具备从事北斗基础产品认证相应的技术能力。

下一步，市场监管总局将积极开展政策解读和制度宣贯工作，鼓励企业申请通过认证，同时也将加大事中事后监管力度，确保北斗基础产品认证体系的有效性和公信力。

(责编：李楠桦、高雷)