人民网北京8月30日电 （记者乔雪峰）随着民航运输业的快速发展，民航已成为社会大众出行的主要交通方式之一，旅客对民航服务种类、服务范围、服务水平的要求越来越高，航班延误也成为旅客一直关注的话题。

近日，网友通过人民网“领导留言板”留言说，“近些年，旅客和航空公司因航班延误而发生的矛盾时有发生，建议民航局出台相应措施和政策，推进这类矛盾的化解。”

对此，民航局回复表示，网民留言所提航班延误处置方面的建议，为进一步提升民航服务工作水平提供了重要参考和努力方向。民航局将结合正在开展的“我为群众办实事”实践活动，持续加大监督检查力度，指导督促航空公司、机场切实做好航班延误或取消后的信息告知服务工作。

据民航局回复称，“十三五”时期，民航局把提升航班正常水平作为年度重点任务，每年召开民航航班正常和服务质量工作会，陆续出台一系列制度规范。“五年来，基本建立了航班正常信息通告机制，不正常航班信息告知的及时性、准确性和一致性得到基本保障。”

数据显示，我国航班正常率连续三年超过80%，2020年达88.52%，比“十二五”末提升约20个百分点。“从国际通用指标看，我国航班正常情况与美国、欧盟基本处于同一水平。”民航局说。

据了解，2017年施行的《航班正常管理规定》明确要求航空公司、机场等单位在航班出港延误或取消后，应当在航班状态发生变化后的30分钟内通过多种渠道及时、准确向旅客告知航班动态信息。

民航局进一步表示，旅客如果对航空公司、机场提供的航班延误或取消的原因持有异议，可按照相关工作程序，通过民航局消费者事务中心网站申请确认。旅客如果对航班延误或取消后的服务不满意，向相关航空公司、机场投诉后仍未解决的，可以拨打民航服务质量监督电话12326进行反映。

(责编：王仁宏、高雷)