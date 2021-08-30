交通银行推出“交薪通”数字化薪酬代发综合金融服务
数字经济时代，薪酬代发如何高效应对复杂场景，助推企业数字化转型？近期，交通银行（以下简称交行）升级推出“交薪通”，提供以薪酬代发为核心，适应多场景、跨区域，面向企业与员工的数字化综合金融服务。
交行相关负责人介绍，对于“交薪通”企业代发服务，除首次账户开立外，支持全流程线上办理业务。通过交行企业网银及手机银行渠道，企业可实现线上无纸化代发签约与薪酬代发等操作，有效改善以往企业财务频繁跑银行网点的状况。对于“交薪通”便捷批量开卡服务，企业初始提供员工信息清单后，员工在交行手机银行补充身份证等开卡信息即可申请批量开卡。
为满足各类企事业单位新型用工发薪需求，“交薪通”针对各类场景提供多样化的发薪服务方案：面向中小企业或有移动办公需求的企业，提供企业手机银行代发服务，随时随地完成操作；面向全国性的大中型集团公司，提供全国异地交行实时发薪入账，他行2小时内入账，实现集团财务统一代发、密薪代发；面向跨境企业，提供全球代发7*24小时服务；面向新型用工业态，如灵活用工类互联网平台公司可采用银企直联对接模式，提供包括二类账户开户、数字货币代发、银信通提醒、电子回单传输等系列服务，帮助平台公司更好拓展付款渠道及服务；对有人事外包需求的企业，可与人力资源公司签约“三方联动代发”，在保障用工企业资金安全的同时，减少中间环节、提高代发效率。此外，“交薪通”还提供“电子工资单、党费管家、员工信息报备”等多样化的信息化管理工具，满足企业财务、党务、人事管理各类需求。
另外，交行针对代发企业员工推出专属服务：专属工资卡、专属理财、专属贷款、专属福利、专属渠道。企业员工使用专属工资卡，享受免收工本费、年费、同城及异地跨行取款手续费等多项服务。“交薪通”向代发员工客户推出专属存款、专属理财、专属保险等服务，品类丰富、期限灵活；交行理财定投、基金定投等智能定投工具，帮助员工优选产品、小额闲散资金也能获得中长期投资收益；为解决代发员工客户个人及家庭临时资金使用需求，向客户提供线上操作的信用消费贷款，秒批秒贷、极速放款，优质企业还可享受优惠贷款利率和更高的信用卡额度；全年不定期开展特邀代发员工客户专属活动，参与活动可获得专属权益。代发员工客户登录交行手机银行“交薪通”专区，可体验各类专属资讯及服务。
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