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“祝融号”驶上火星表面满百天行程超千米 金银纪念币正式发行

2021年08月30日11:00 | 来源：人民网
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中国首次火星探测任务成功金银纪念币150克金币。中国金币总公司供图
中国首次火星探测任务成功金银纪念币150克金币。中国金币总公司供图
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人民网北京8月30日电 （赵竹青）8月30日，我国首次火星探测天问一号任务“祝融号”火星车驶上火星表面整整100天。记者从国家航天局联合中国人民银行在京举办的中国首次火星探测任务成功金银纪念币发行仪式上获悉，截至8月30日，火星车在着陆点以南方向累计行驶1064米。

纪念币为中华人民共和国法定货币，由中国人民银行发行，共3枚，包括金币2枚、银币1枚。正面图案均为中国行星探测标识，并刊国名、年号“2021”，背面图案分别以首次火星探测任务“绕、着、巡”为主题，并刊“中国首次火星探测任务成功·天问一号”及面额。纪念币将浩瀚太空浓缩于方寸之中，让航天器跃然金银币面之上，运用写实与写意相融合的设计手法，采用镜面、喷砂、多层次喷砂等经典造币工艺，是科学与美学的结合，具有重要纪念意义和艺术价值。

本次发行的纪念币，是我国第7套航天题材金银纪念币，此前，中国航天创建40周年、首次载人航天飞行成功、探月首飞成功、首次太空行走成功、北斗卫星导航系统开通运行、首次落月成功等重大航天事件，都曾发行贵金属纪念币，铭记中国航天勇攀科技高峰的探索成就，表现航天人的科学梦想与奋进姿态，彰显中国人的文化自信和浪漫情怀。

目前，火星车状态良好、能源充足，将继续按照“七日一周期，一日一规划，每日有探测”的高效探测模式，向南部的古海陆交界地带行驶，以获取更丰富的科学探测数据。环绕器在轨运行403天，距地球约3.92亿千米，于8月24日使用高分辨率相机对着陆区域成像，获取了1米分辨率影像，图像中火星车行驶轨迹清晰。

目前，地火距离逐渐趋于最远（约3.95亿千米），9月中下旬，地球、火星将运行至太阳的两侧，三者近乎处于一条直线，探测器将进入日凌阶段。日凌期间，受太阳电磁辐射干扰的影响，器地通信中断，环绕器和火星车将转入安全模式，停止探测工作。日凌结束后，环绕器将择机进入遥感使命轨道，开展火星全球遥感探测，同时兼顾火星车拓展任务阶段的中继通信。

(责编：赵竹青、高雷)分享让更多人看到

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