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神舟十二号航天员在轨摄影作品震撼来袭：北京大兴机场清晰可见

2021年08月31日13:31 | 来源：人民网
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照片右侧那颗金光熠熠的“星星”就是北京大兴国际机场。2021年8月24日晚上9点29分，当核心舱组合体划过北京上空时，聂海胜拍下了这张北京夜景。航天员 聂海胜摄
照片右侧那颗金光熠熠的“星星”就是北京大兴国际机场。2021年8月24日晚上9点29分，当核心舱组合体划过北京上空时，聂海胜拍下了这张北京夜景。航天员 聂海胜摄
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人民网北京8月31日电 （赵竹青）今天，中国载人航天工程办公室发布了一组神舟十二号航天员在轨拍摄的高清大图，太空“神摄手”们以第一视角带你领略地球的震撼之美。

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