人民网记者 车柯蒙

当前，全面绿色低碳转型已经成为我国经济社会发展的主旋律。在向“双碳”目标迈进的进程中，打造绿色高效的现代物流体系成为重要之举。

数据显示，我国交通运输领域燃油消耗量占全国总消耗量60%以上，从交通运输细分行业碳排放来看，公路运输碳排放占比高达85%，其中40%来自公路货运。

加快部署新能源汽车、促进绿色货运发展,是货运行业助力实现“双碳”目标的关键之举。

自2018年以来，交通运输部联合公安部、商务部在全国组织开展城市绿色货运配送示范工程建设。今年8月，交通运输部、公安部、商务部印发通报，首批16个“绿色货运配送示范城市”出炉。

2020年底，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，要求2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例不低于80%。

政策指引下，发展新能源货车成为短途货运领域节能减排的重要抓手，国内的货运平台也开始着手布局绿色物流体系。

据了解， 9月1日，快狗打车就联合产业链企业在深圳成立了绿色货运产业联盟，致力于打造低碳环保可持续的绿色城配体系。未来集中以新能源运力，进一步推进新能源化、数字化、智能化的产业发展。而早在2018年,快狗打车就曾公开表示计划打造高效、安全、绿色的新型开放货物出行平台,完善绿色生态供应链体系的建设。

近日，快狗打车向港交所提交上市申请书，招股书显示，仅在深圳，快狗打车平台新能源汽车完成的订单比例从2021年1月的54.7%升至2021年7月的81.1%。在新加坡和韩国，平台通过使用新能源汽车为若干企业客户提供零排放交付，以促进其实现可持续发展的愿景。

与此同时，新能源货车也成为同城货运领域的新机遇。近年来，国内不少物流企业多措并举实现降成本、增效益。对于快狗打车此类的同城货运平台来说，通过发展新能源货车，不仅能够助力节能减排，还有效实现了降低运输成本。数据显示，普通货车拉货每公里大概油耗成本为0.61元，而新能源货车拉货平均每公里花费仅为0.18元，收益可至少提升30%以上。

在传统货运行业中，社会运力通常处于“散兵游勇”的状态，货车司机普遍通过熟人介绍的方式随机寻找货源。在这个过程中，空驶的货车不仅消耗着司机的时间，也制造了大量不必要的碳排放。

随着互联网技术的发展，网络货运平台通过不断进行的技术革新与模式创新，为货运行业的低碳转型提供了科学有效的方案。以快狗打车为例，凭借互联网+大数据的智能调度系统，能够将社会运力与市场需求进行精准匹配，使得货车空驶率大大降低，从源头上实现了能源利用效率的提升。

同时，通过打造智慧化平台，不仅为B端商户提供车货匹配和管理服务，而且拓宽了C端用户的使用场景，满足了多样化、个性化的货运打车出行需求，有效提升行业运行效率，与新能源货车发展并行，共同助推绿色物流。

快狗打车方面表示，打造绿色生态供应链体建设将是公司未来的发展重点，持续在全国运营的城市投入新能源货车，布局绿色物流，推动绿色新能源货车的多场景使用。践行企业责任，保障城市运力的同时助推国家“蓝天保卫战”计划，实现同城货运领域节能减排，助力实现“双碳”目标。

(责编：王仁宏、高雷)