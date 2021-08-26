人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，日前，市场监管总局等20个部门定于在2021年9月联合开展全国“质量月”活动。据悉，今年全国“质量月”的主题为“深入实施质量提升行动 大力推进质量强国建设”。

据了解，今年的“质量月”活动主要有五个方面的内容。

第一是开展质量主题宣传，倡导质量第一意识。深入贯彻落实党中央、国务院关于深入实施质量提升行动、建设质量强国的决策部署。举办中国质量（杭州）大会，展示中国质量发展成就，传播高质量发展理念，树立中国质量新形象。结合开展党史学习教育，追寻质量发展重大历史事件的亲历者，讲述鲜活质量故事。运用全媒体开展质量专题宣传教育活动，制作“质量月”活动专题宣传材料，推动质量进机关、进企业、进校园、进社区。

第二是深入实施质量提升行动，努力提高产品和服务质量。围绕重要产业、重点产品和服务，实施质量提升计划，推广一批质量提升成果经验。强化高水平标准引领，增加中高端产品和服务有效供给。引导广大企业积极开展质量监测分析，广泛开展质量改进、质量攻关、质量诊断、质量提升小组等活动，推动质量管理数字化、信息化，全面提升质量水平和质量竞争力。加强缺陷产品召回管理，发现产品缺陷，提出产品安全规范建议，促进行业整体质量提升。

第三是加强质量文化建设，推进实施全面质量管理。组织开展质量激励活动，树立标杆、弘扬先进，广泛交流分享中国特色质量管理经验，推广应用先进质量管理方法。推动广大企业加强全面质量管理，推行企业首席质量官制度，加强行业间质量交流互鉴，提升企业质量主体责任意识。深入基层，组织开展向各行各业优秀一线质量工作者学习活动，大力弘扬工匠精神。

第四是夯实质量基础设施，增强质量服务效能。结合开展“我为群众办实事”实践活动，扎实为企业、为群众办质量实事。加大质量基础设施“一站式”服务力度，做好企业全产业链条、全经营周期的综合服务。开展质量技术帮扶巡回问诊，聚焦重点产品、重点产业、中小企业、质量问题较多的企业，帮扶解决质量创新、质量攻关难题，提升产品质量水平。以质量技术帮扶推动脱贫地区乡村产业振兴。

第五是强化质量安全监管，营造良好消费环境。推进智慧监管。开展重点品种、重点领域食品安全专项整治。防范重点工业产品质量安全风险，开展儿童和学生用品安全守护行动。开展安心乘梯守护行动和特种设备生产单位监督检查。突出重点产品和重要领域案件查办，曝光典型案件，发挥震慑作用。加大全国12315平台和12315热线宣传力度，畅通消费者投诉举报渠道。推进消费维权社会共治，提高消费者维权意识和能力。

据介绍，在全国“质量月”期间，市场监管总局将举办中国质量（杭州）大会，举办第四届中国质量奖评选表彰活动，举行深入实施质量提升行动新闻发布会，召开深入实施质量提升行动座谈会，开展“寻质量足迹、汲奋进力量”和“走访一线质量人”活动等一系列活动。

同时，在全国“质量月”期间，市场监管总局还将开展第五届全国少年儿童“质量安全”绘画活动暨“质量安全第一课”活动、消费品质量安全“进社区、进校园、进乡镇”活动、开展食品安全科普宣传活动、“电梯安全宣传周”活动、绿色产品认证宣传周、全国“有机产品认证宣传周”活动、第五届“服务认证体验周”系列活动、“全国检验检测机构开放日”活动、全国12315平台和12315热线宣传活动等一系列贴近民生消费的活动。

据了解，全国“质量月”期间，市场监管总局还将开展“计量服务中小企业行”活动、脱贫地区乡村产业振兴质量技术帮扶活动、棉花主产区收购加工企业质量监管和技术帮扶活动，开展“质量认证办实事”行动，推动质量认证“惠民生、惠企业、惠机构、惠基层”。推动一批与人民群众生产生活密切相关的标准发布应用。开展食品相关产品监督抽查和风险监测活动。开展危险化学品质量安全治理行动、“电线电缆质量治理保民生行动成果发布”活动。开展2021民生领域案件查办“铁拳”行动，曝光一批典型案件。开展放心消费创建活动和消费教育引导活动。

据了解，工信部、公安部、自然资源部、生态环境部、住建部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、文旅部、卫健委和人民银行等部门也都在其领域开展系列主题活动。

(责编：张文婷、吕骞)