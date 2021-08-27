人民网记者 孙阳 车柯蒙

当前，各行各业正涌现出一大批优秀的女性从业者，她们中，有开拓创新的科技人才，有救死扶伤的白衣天使，也有扎根农村的90后，她们是女专家，也是“女汉子”……

她们，以汗水浇灌热爱，展现女性职场风采；

她们，以智慧创新创造，推动经济社会发展；

她们展现的巾帼力量，正成为新时代我们的荣耀。

她们中，有建设科技强国进程中的奋斗者。

从事无线电装接工作的32年间，航天科工集团首席技师景凤霞在复杂印制板组件装联、高频电缆组件焊接、线缆敷设、整机装配以及特殊返修操作等方面深入钻研。

景凤霞（左二）与她带领的“巾帼小分队”。受访者供图

2012年，因在载人航天工程中做出突出贡献，景凤霞获得“全国技术能手”称号。那段时间，她带领着4名女职工组成了“巾帼小分队”，每天工作到深夜，通过精细操作、工艺优化与技术创新，保证了产品质量及可靠性，使载人航天工程γ高度控制系统国产化的重大项目获得成功，填补了我国此项技术空白。

她们中，有助力乡村振兴的实践者。

生于1990年的杨昌芹，通过不断探索，让竹编这门手上技艺向指尖经济转化。她根据现代审美及市场需要，探索出了竹编工艺的“新形态”——精细立体竹编和精细平面竹编，并取得了25项独有商标和12项技术专利。

杨昌芹在传授竹编技术的同时，还为当地群众提供就业岗位。受访者供图

作为竹编工艺省级非遗代表性传承人，2012年，杨昌芹成立了赤水市牵手竹艺发展有限公司，在为当地贫困群众传授技术的同时，还为他们提供就业岗位，直接或间接带动3000余人就业，为巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴“添砖加瓦”。

她们中，有疫情中的“最美”逆行者。

陈贞，华东医院外科重症监护室护士长，全国卫生系统先进工作者，上海市卫生系统先进工作者，第六届上海市优秀护士。

陈贞用自己的实际行动诠释了“白衣天使”的使命。受访者供图

2020年初，新冠疫情来袭。小年夜，陈贞第一个报名请战支援武汉。在金银潭医院，陈贞护士长和其他队员接管了重症病房。一天工作下来，防护口罩深深的勒痕留在她脸上，病人们看不清穿防护服的陈贞，只能从护目镜中看到她从容的眼神，大家亲切地称她为“大眼睛护士长”。

她们中，也不乏工匠精神的践行者。

李晓涓是河南省三八红旗手，也是河南省陶瓷艺术大师。1989年，李晓涓进入国营汝州市美术汝瓷厂工作，从事汝瓷产业以来，她独创“中国青·玉涓”，把汝窑创新推向新高度。

李晓涓致力于汝瓷传承、创新、研发，为弘扬汝瓷文化做出贡献。受访者供图

2013年，李晓涓主持研究开发了肤色泥项目，使汝瓷作品的表现力有了突破性进步，获国家发明专利。2016年，她主持研制生态泥项目，用生态泥做成茶具、酒器、烟罐等器皿。2020年，李晓涓开发研制出无纹片瓷泥，在创新技术的同时取得了良好的经济效益。

她们中，还有无数活跃在一线的女专家、“女汉子”。

遇到新设计的焊接产品，刘霞（左一）会到车间和工人师傅一起完善各项技术细节。受访者供图

在焊接领域，女性从业者不多，能称得上专家的更少。上海汽轮机厂的刘霞，正是为数不多的女专家之一。

自1993年参加工作以来，刘霞始终忙碌在科研技术攻关第一线，成功研发了超超临界百万千瓦汽轮机低压转子焊接技术、重型燃气轮机联合循环汽轮机中低压转子技术、百万千瓦等级核电汽轮机低压焊接转子等国家重大专项和上海市科委的重点攻关项目。

遇到调冲程、转偏心、测功图、敲液面、紧法兰等工作，杜德香总是冲在前面。受访者供图

在油田上，采油工作少不了力气活儿。1998年，21岁的杜德香带着青春和勇气来到了柴达木盆地，扛上管钳，抓起扳手，成为中国石油青海油田采油一厂出了名的“女汉子”。

冬季生产维护难度大，管线易冻堵，作为该站班组成员之一，杜德香主动提出对井的压力、含水、产量、液面、泵况进行及时监控。凭借着勤学苦练、刻苦钻研、任劳任怨的敬业精神，如今，杜德香已成为采油战线上一名优秀的女采油高级技师。

23年来，杜德香从不因身为女子而退缩，她骄傲地说，从踏上这片土地至今，我将全部精力和青春，都献给了祖国的伟大事业。

近期，全国妇联妇女发展部联合人民网举办了“百千万职业女性风采宣传展示”活动，向全社会公开征集全国巾帼文明岗代表、全国巾帼建功标兵/三八红旗手代表、巾帼工匠代表（含全国五一劳动奖章、全国五一巾帼标兵、省部级以上劳动模范、省部级“工匠人才”获得者）。

征集活动得到了社会各界的广泛关注，她们的故事，正引领激励着广大妇女积极投身“科技创新巾帼行动”“乡村振兴巾帼行动”、妇女就业创业、女职工岗位成才等富有女性特色的巾帼建功立业活动，也展现出各地区、各领域的新时代职业女性风采。

当前，征集报名仍在进行中，报名截止时间为8月31日。同时，“百千万职业女性风采宣传展示”专题页面也已正式上线，在“人民网+”客户端和人民网进行集中展示。来这里，一起发现更多身边的“她力量”，共同为“她风采”点赞助力！

“百千万职业女性风采宣传展示”专题

http://finance.people.com.cn/GB/8215/435221/438612/index.html

报名方式

报名通过扫二维码登陆“人民网+”客户端报名页面，或点击网页报名链接（>>>点击此处报名），按要求填写报名表，上传参选视频、文字通讯作品及图片，单位（或机构）推荐和个人申请需按要求下载【报名登记表】盖公章（或个人签字）后上传照片。

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(责编：赵竹青、吕骞)