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虚增收入4.6亿元！证监会拟对北京文化作出行政处罚 相关责任人市场禁入

2021年08月27日17:57 | 来源：人民网
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人民网北京8月27日电 （记者王震）据证监会网站消息，近日，证监会对北京文化下发行政处罚和市场禁入事先告知书，拟依法对公司及董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。

根据证监会通报，2020年12月，证监会依法对北京文化涉嫌信息披露违法行为立案调查。经查，北京文化子公司北京世纪伙伴文化传媒有限公司在2018年虚假转让《倩女幽魂》和《大宋宫词》两部电视剧的项目投资份额收益权，虚增收入4.6亿元，虚增净利润1.91亿元，2018年年度报告存在虚假记载

证监会指出，财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益，始终是证监会监管执法打击的重点。下一步，证监会将深入贯彻中办、国办联合发布的《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，落实“零容忍”工作方针，坚持分类监管、精准打击，依法从严从快从重查处各种信息披露违法违规行为，不断推动提升上市公司质量，更好服务实体经济高质量发展，为建设规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供更加坚实的法治保障。

(责编：王震、吕骞)

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