人民网北京8月27日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，数据显示，7月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18830亿元，支出16358亿元，顺差2472亿元。其中，货物贸易收入17032亿元，支出14127亿元，顺差2904亿元；服务贸易收入1798亿元，支出2231亿元，逆差433亿元。

按美元计值，7月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2908亿美元，支出2527亿美元，顺差382亿美元。其中，货物贸易收入2631亿美元，支出2182亿美元，顺差449亿美元；服务贸易收入278亿美元，支出345亿美元，逆差67亿美元。

经记者梳理，6月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18889亿元，支出16511亿元，顺差2378亿元。其中，货物贸易收入17059亿元，支出14284亿元，顺差2775亿元；服务贸易收入1829亿元，支出2227亿元，逆差397亿元。

按美元计值，6月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2941亿美元，支出2571亿美元，顺差370亿美元。其中，货物贸易收入2656亿美元，支出2224亿美元，顺差432亿美元；服务贸易收入285亿美元，支出347亿美元，逆差62亿美元。

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