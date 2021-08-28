余璐 实习生刘可心

每天，国内有数以亿计的用户使用密码保护自己的信息与财产安全。不论是登陆社交账户进行沟通交流，还是利用移动支付购买商品，这些过程中都有密码的身影。密码不分昼夜地保护着用户的安全，这一切的背后，有一群人默默守护着密码的安全。

翟峰是一名深耕于密码技术领域的从业人员。在十多年的职业生涯中，翟峰一直以“密码技术人员”自称。直到今年3月，人力资源和社会保障部联合国家市场监督管理总局、国家统计局发布了18个新职业，“密码技术应用员”被纳入其中。获得了国家的正式认可，这让翟峰欣喜不已。“这对密码从业人员来说是个大好事，一方面体现国家对密码专业学科的重视，另一方面密码岗位和学科的设立，对密码学科的发展可以形成良性循环，吸引更多的人才加入到密码从业队伍中来。”

“密码技术应用员”翟峰。受访者供图

成为密码技术应用员是一次机缘巧合。2010年硕士毕业后，翟峰成为了中国电力科学研究院的一名科研人员。当时正值国家电网公司计划全面推广使用智能电能表，需要密码技术保护。在国家密码管理局的指导下，翟峰边用边学。秉承着“融合密码技术，保障电网安全”的工作理念，经过10多年的历练，成为了一名专业的“密码技术应用员”。

翟峰在机房工作。受访者供图

谈到自己这份“神秘”的职业，翟峰深感自豪。2013年4月20日，四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，国网四川省电力公司第一时间使用他和团队设计的密码便携设备，对灾区断电用户进行应急合闸和保电，为灾区供电的恢复发挥积极作用。“这让我深切感受到密码的重要性，‘人民电业为人民’，我们在工作过程中首先要考虑的是‘为民，便民’。”翟峰说。

翟峰带领团队进行技术探讨。受访者供图

受到这段经历启发，翟峰认为，作为一名“密码技术应用员”最重要的就是在密码技术应用中寻找安全和便捷的“平衡点”，既要懂业务，也要懂密码，又要把二者有机结合。从需求出发，保障安全的同时，又不要降低业务的便捷性，尽可能实现无感知的密码应用，做到“安全服务于业务，业务服从于安全”，不断让复杂的密码技术真正走入寻常百姓家。

今年3月，有很多像翟峰一样的密码从业人员也跻身到了“密码技术应用员”的职业中来。在“密码技术应用员”新职业正式发布后，我国迅速开展了国家标准职业技能标准编制工作。作为编制工作牵头人，江南计算技术研究所数学工程与先进计算国家重点实验室副主任的韩文报深有感触地说：“国家标准的制订对于促进密码技术应用人力资源市场发展，提高密码技术应用从业者能力素质，建设‘一流密码强国’具有重要意义。”

如今，国家正从各个层面完善“密码技术应用员”的职业规范。除了设置新职业和国家标准职业技能标准，近年来我国还相继发布了《网络安全法》《密码法》和《数据安全法》，并陆续在各个高校本科设置密码学科。

“‘密码技术应用员’不仅越来越受到重视，也在吸引着新生力量，我期待着‘密码技术应用员’这个职业有越来越多的年轻人加入，在各行各业应用密码技术，共同建设密码应用的大生态。”翟峰说。

谈及“密码技术应用员”的就业前景，韩文报十分乐观：“现阶段我国对密码人才需求人数30万人左右，实际人才缺口20万人。随着5G、数据中心等‘新基建’工程建设提速，到2025年我国密码人才需求将达到110万人左右。其中密码应用技术人员作为密码应用供给侧、用户侧、监管侧的主力军，发展前景光明。”

“进入新时代，随着网络空间成为生产生活新空间、国家治理新领域、经济增长新沃土，密码作为构建网络空间安全秩序的基石，是解决网络信息安全问题最有效、最可靠、最经济的手段，对密码从业人员的质量和数量都提出了更高、更多的要求。”韩文报表示，未来密码从业方式的多元化，将促进信息领域关键核心技术的创新，不断丰富密码服务场景的可能性。

(责编：孙红丽、吕骞)