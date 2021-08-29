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扩大“朋友圈”知名度 黄三角药谷助力淄博健康医药产业升级

2021年08月29日09:32 | 来源：人民网
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人民网淄博8月29日电 （记者董童）位于鲁北平原的山东省淄博市高青县，黄河从这里经过。在距离黄河干流不过7公里的高青县经济开发区，黄河三角洲药谷产业园（以下简称“黄三角药谷”），呈现着一幅幅火热的建设生产画面。

高青县经济开发区党工委副书记孙伟星介绍，黄三角药谷规划面积14平方公里，分为原料药与制剂区、生物医药区、保健品区、健康食品及医疗器械区4个功能片区。

高青县经济开发区党工委副书记孙伟星。人民网 王钰迪摄

据了解，从成立至今，已有苏州立新制药、浙江华科药业等22家企业相继入驻，黄三角药谷可以说是几天就会变个样，逐步在医药产业的“朋友圈”扩大知名度。

谈到黄三角药谷发展如此之快的原因，孙伟星表示，近年来为加快健康医药产业发展，高青县专门给予了支持，不仅包括用地、投资者奖励、人才、税收、产业发展、支持新药研发创新和医疗器械研发等10项政策支持，而且保障了健康医药项目用地优先、重点支持融资。更在此基础上，确立了培育多个百亿级健康医药产业链，打造江北地区知名健康医药产业基地的发展目标，着力推动健康医药产业升级，加快促进产业聚集和集群化发展。

此外，负责黄三角药谷项目落地工作的高青经开区经济发展部张振振介绍，2020年高青县还拿出了“真金白银”的奖励：对符合奖励条件的项目，在企业通过招拍挂方式取得土地，一次性交清土地招拍挂价格出让金后，超出规定价格的部分，待项目开工后，30日内对企业进奖励，奖励资金可用于企业节能减排、科技创新和基础设施建设；对于世界500强企业，自开工之日起，三年内固定资产投资4亿元及以上的健康医药项目，按照每亩8万元给予奖励；中国500强企业，自开工之日起，三年内固定资产投资5亿元及以上的健康医药项目，按照每亩8万元给予奖励；500强以外的企业，自开工之日起，三年内固定资产投资6亿元及以上的健康医药项目，按照每亩8万元给予奖励。

在入驻企业眼中，除政策环境、经济奖励外，黄三角药谷还具有生态、土地和资源等多重优势。据山东立新制药有限公司相关负责人介绍，该公司的高端特色原料药及制剂项目正式于2017年落户，看重的就是黄三角药谷拥有的完备产业链。侨森医疗质量技术总监张良利则表示：“药谷发展空间大，能够满足生产需要，而且在进驻前县政府就通过联系各方为我们解决了大部分投入，从而节省了大笔资金。”

在业内人士看来，目前黄三角药谷不仅产业板块愈加完善，竞争力也在逐步提升。对此，孙伟星表示：“我们其实还处于初创期，在为入驻企业服务的同时，也发现了一些问题。为弥补短板，我们正在打造占地500亩的医疗健康产业园，共分为三期。一期的100亩提供给生产型企业，二期的300亩用于标准厂房及综合服务配套的建设，三期的100亩会根据二期的调配进行使用。同时，正加速推进投资2亿元的医药检测服务平台，来满足企业从研发到中试再到产品检测的全方位需求。通过今后的发展，希望能够为淄博市乃至全省的医药健康产业发展提供助力。”

(责编：王连香、吕骞)

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