人民网北京8月28日电 （记者夏晓伦、实习生秦琪儿）当前，我国正加快推动由制造大国向制造强国转变，作为智能制造的关键支撑，工业软件已广泛应用于我国制造企业研发设计和生产经营的全生命周期。

业界认为，随着全球工业进入新旧动能加速转换的关键阶段，工业软件核心技术关系着产业数字化转型与产业链安全，已成为把握产业发展主动权过程中的关键所在。

近年来，核心技术自主化的重要性日渐凸显。支持本土企业探索和实践，加快工业软件核心技术自主化进程，对我国工业软件行业发展、产业升级与数字化转型均具有积极意义。

目前，我国工业软件行业进入快速发展期，产业规模快速增长，工业软件已经渗透和广泛应用于几乎所有工业领域的核心环节。2021年1-4月，我国软件业务收入25719亿元，同比增长25%，其中工业软件产品实现收入628亿元，同比增长22.3%。

2021年6月9日，中国工业技术软件化产业联盟发布《中国工业软件产业白皮书（2020）》（下称《白皮书》）指出，近三年我国工业软件产业规模同比增长率在15%左右，2012-2019 复合增长率为 13%，远高于全球水平，这代表着国内工业软件产业规模仍有较大的增长空间。

《白皮书》中还提到，因核心技术自主化程度低，在国内工业软件产业发展过程中，在研发环节上存在不同程度上的设计创新能力不足、多专业协同性不强、数据多源化等问题，这些问题制约了我国数字化生产与智能建造的进程。

解决这些现实问题的关键，在于掌握工业软件核心技术。在产业发展的过程中，工业软件是工业企业进行数字化、智能化升级转型中不可缺少的一部分。

“研发设计类工业软件是企业数字化生产的数据源头，企业研发创新与正向设计的关键工具，其核心技术自主化对企业数字化升级、降本增效具有现实意义。”中望CAD产品经理表示，除此之外，核心技术自主化对保障产业链安全，助力产业升级也具有重要意义。

中望CAD产品经理向记者介绍道，CAx前沿技术存在极强的产业关联性，各界已认识到核心技术自主化对产业升级的重要性。在政策支持力度加大、本土企业奋力突破的综合作用下，我国工业软件对外依赖的局面发生改变，自主化发展正在不断提速。

那么，应当如何加速推进工业软件核心技术自主化进程？

中国工程院院士谭建荣在2021中国工业软件大会上谈到，工业软件开发难点在于软件工程思维、软件工程方法、软件工程技术，要开发出好的工业软件，就一定要把信息技术与工业深度融合。

今年第一季度发布的《智能制造助力制造业由大转强》报告中指出，工业软件细分领域众多，专注于细分通道对中国工业软件企业或许更为有利，目前来看，“大而全”和“小而精”将成为国产工业软件厂商崛起的方向。

据了解，工业软件大致可分为设计研发、信息管理、生产控制管理、工业嵌入式软件和工业集成平台五大类。其中，以CAD、CAE为代表的研发设计类工业软件作为企业数字化生产的数据源头，正在工业软件产业链中发挥着关键作用。

有关业内人士认为，作为研发设计类工业软件企业，中望软件坚持CAx一体化战略，掌握自主CAD/CAE/CAM核心技术，并在此基础上，深入客户应用场景，关注不同工业细分领域，拓展和丰富解决方案，与工业深度融合，坚持自主创新。就二维CAD来说，中望CAD经历了二十多年的发展、三代产品的迭代与升级，不断打磨底层核心技术。

“目前，CAD软件的核心模块，比如API、图形数据库、图形交互、命令引擎等，中望CAD都已进行重构升级。”中望CAD产品经理介绍，这将有助于优化用户体验，提高研发设计类工业软件的安全性。

据了解，作为All-in-One CAx（CAD/CAE/CAM）解决方案提供商，中望软件致力于为不同行业用户提供专业解决方案，帮助企业提质降本增效、助力企业设计创新、加速企业数字化转型，从而构建可持续发展的、多赢的产业生态系统。上述业内人士表示，掌握工业软件核心技术自主化，将助力我国国产工业软件行业发展，把握产业发展主动权，并为我国工业发展提供更为坚实的安全保障。

(责编：孙红丽、吕骞)