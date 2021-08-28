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产业观察：上半年国内厨卫电器零售额超千亿 新兴品类增长迅猛

人民网记者 毕磊
2021年08月28日16:48 | 来源：人民网
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厨房电器产品品类诸多，在消费需求变化之下，各个品类也呈现出不同的发展态势。Gfk中怡康公布的数据显示，今年上半年国内家电零售额（不含3C）为4378亿元，其中厨卫占比为26.4%，达1155亿元。具体到各品类，传统品类油烟机、燃气灶的零售额为197亿、121亿元，同比分别增长23%、20%。新兴品类中，洗碗机、嵌入式一体机、集成灶的零售额分别为52亿元、24亿元、97亿元，同比分别增长33%、65%、67%。

行业人士表示，虽然厨电行业面临着原材料涨价、进入存量市场增速放缓等外部压力，但是伴随着消费者生活方式的变化、人口结构的调整、存量房的换装等一系列的机遇到来，厨电市场仍然有广阔的蓝海待挖掘。

在有限的居住空间中，小小的厨房却承载了相当多的电器，无论是厨电产品之间的相互协作，还是厨电与空间的效率与美学羁绊，归根结底，都是用户对美好的理想生活的不断探索。

根据京东家电的数据，今年1-7月京东平台的厨电销售额同比增长超40%，各品类整体价格段均有提升，其中油烟机、集成灶、洗碗机、嵌入式品类在5000元以上的高端价格段提升明显，尤其是集成灶、洗碗机、嵌入式一体机等新兴品类的销售增速要高于厨电行业平均水平。

去年以来，原材料涨价潮给家电行业带来不少压力，受原材料涨价影响厨电市场均价也出现不同程度上涨，据Gfk中怡康厨电事业部总经理施婷介绍，2021年上半年，油烟机、燃气灶均价为2262元、1137元，同比上涨8%、10%，新兴品类洗碗机、集成灶均价为4559元、8135元，同比上涨16%、11%，其他厨电如消毒柜、电饭煲、电压力锅、咖啡机等均价也都出现上涨。

国家发展改革委宏观经济研究院资深行业专家蔡莹指出，2021年上半年，商品住宅销售面积同比增长29.37%，商品住宅竣工面积同比增长26.75%，全国确定改造17万个老旧小区，建筑面积40亿平方米，无论是新增商品房还是老旧小区改造，都为包括家电在内的相关行业后续发展提供了增量空间。

业内人士表示，厨电行业具有强大的自主创新能力，在厨电这片市场上，从来不缺“新产品”，集合了多种小家电功能的智能烹饪一体机、嵌入式一体机、各种网红小家电等新品类产品如雨后春笋般你方唱罢我登场，未来，伴随厨电企业的自主研发，将会有更多的新品类来助推厨电市场的壮大。

(责编：孙红丽、吕骞)

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