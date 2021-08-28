人民网北京8月28日电 （记者杜燕飞）“把促进共同富裕作为金融工作的出发点”“不断提升金融服务实体经济能力”“统筹做好重大金融风险防范化解工作”……日前人民银行、银保监会、证监会、外汇局（一行两会一局）召开专门会议，学习中央财经委员会第十次会议精神，研究具体贯彻落实措施。

把共同富裕作为金融工作的出发点

针对中央财经委员会第十次会议提出的促进共同富裕问题，人民银行、银保监会、外汇局在会上表示，要把促进共同富裕作为金融工作、外汇管理工作的出发点和落脚点。

人民银行强调，保持宏观政策稳定性，为促进共同富裕提供有力的金融支持。坚持不搞“大水漫灌”，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导贷款合理增长，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，保持宏观杠杆率基本稳定。

人民银行货币政策司司长孙国峰此前在新闻发布会上表示，去年2月至4月，由于新冠肺炎疫情对国内经济冲击较为严重，货币政策应对力度比较大。去年5月以后，货币政策力度就逐渐转为常态，今年上半年，已经基本回到新冠肺炎疫情前的常态。

“下一步，人民银行将坚持稳字当头，以我为主，主要根据国内经济形势和物价走势，把握好政策力度和节奏，兼顾内外均衡，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。总量上，保持货币供应量和社会融资规模同名义经济增速基本匹配；结构上，支持中小企业绿色发展、科技创新；价格上，巩固贷款实际利率下降成果，促进社会综合融资成本稳中有降。”孙国峰说。

“在整个货币政策操作的过程中，珍惜正常的货币政策空间，使得我国能够在正常的货币政策空间中，尽量长地延续正常的货币政策，这样对整个经济的可持续发展和老百姓的福祉是有利的。”人民银行行长易纲此前在国新办的发布会上表示。

提升金融服务实体经济能力

近年来，我国稳健的货币政策聚焦重点领域和薄弱环节，加大对实体经济的支持力度。

人民银行表示，继续扎实做好金融支持中小微企业工作，引导金融机构加大对小微企业、“三农”、制造业、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。要持续做好金融服务乡村振兴和金融帮扶工作，加强农村金融基础设施和金融服务体系建设，促进农民农村共同富裕。

银保监会也表示，创新发展绿色金融，支持传统高碳企业降耗升级、绿色转型和安全保供。优化金融资源配置，支持经济社会薄弱环节，促进共同富裕。继续实施系列纾困政策，大力发展普惠金融，不断改善小微企业和民营企业金融服务。推动实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

外汇局指出，积极支持外贸新业态新模式发展，拓展跨境金融区块链服务平台应用场景，助力小微企业和民营企业更好开展跨境贸易和投融资活动。

值得注意的是，人民银行强调，要提高金融支持区域发展的平衡性和支持行业发展的协调性。银保监会也表示，要积极推进国家区域发展战略实施。

“部分地区经济下行与金融问题相互交织，经济金融循环不畅，信贷增长较为缓慢。为促进区域协调发展，需要有针对性采取措施，因地制宜增加信贷增长缓慢地区的信贷投放，畅通经济金融良性循环。”《人民银行二季度货币政策执行报告》指出，人民银行今年对10个信贷增长缓慢省份增加再贷款额度2000亿元，引导10个省份地方法人金融机构对区域内涉农、小微和民营企业等领域进一步加大政策支持力度。

做好重大金融风险防范化解工作

中央财经委员会第十次会议强调，要夯实金融稳定的基础，处理好稳增长和防风险的关系，巩固经济恢复向好势头，以经济高质量发展化解系统性金融风险，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。

对此，人民银行表示，要密切监测、排查重点领域风险点，落实重大金融风险问责、金融风险通报等制度,推动做好重点省份高风险机构数量压降工作，加快推进制定《金融稳定法》。

银保监会提出，持之以恒认真做好高风险机构处置、应对不良资产集中反弹、严防高风险影子银行死灰复燃、遏制房地产金融化泡沫化、配合地方政府化解隐性债务风险等重点工作。

证监会表示，统筹做好重点领域风险防范化解，保持风险处置工作的及时高效和平稳有序，努力走在市场曲线前面，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。加强宏观研判，强化对外溢性、输入性和交叉性风险的防范化解，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险，努力维护市场平稳运行。继续稳妥有序化解私募基金、债券违约等重点领域风险。

外汇局表示，完善外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理框架。以加强宏观审慎为核心改善跨境资本流动管理，健全跨境资本流动监测、预警和响应机制，丰富和完善政策工具箱。

“防范化解金融风险，应注意以下几个方面：一是加大对中小银行的支持，维护好银行体系稳定；二是稳妥推行房地产贷款集中度管理等制度，促进房地产市场平稳健康发展；三是压实地方政府责任，防控地方政府债务风险。”招联金融首席研究员董希淼表示，同时要完善金融机构公司治理机制等，提升金融机构防范风险的内生机制和能力；还要加大惩戒力度，提高金融领域违法违规成本，营造良好的金融生态。

(责编：孙红丽、吕骞)