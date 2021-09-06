人民网记者 乔雪峰

9月5日，中国物流与采购联合会发布了2021年8月份中国大宗商品指数，数据为99.5%。

中国物流与采购联合会相关负责人表示，该指数在7月份触底反弹后，8月份再度回落，且跌至2020年3月份以来最低，显示国内大宗商品市场下行压力较大，特别是终端需求持续低迷，需求不足矛盾导致市场进一步调整。

我国经济从快速恢复走向稳定恢复

国内大宗商品市场运行有望企稳回升

中国大宗商品综合指数体系是以抽样调查的方式，采集详实、动态的数据信息，对行业中不同品种、不同经营主体、不同区域分别设立相关指数，通过各个指标的变化，观察行业内乃至国民经济运行的发展状况和变化规律。

中国物流信息中心研究员李大为表示，8月份，国内大宗商品市场淡季特征凸显，终端需求季节性回落，市场供需有所失衡，库存持续积聚。

李大为分析称，国家统计局发布的7月份工业、消费、投资等多项经济指标超预期减速，其中有暴雨、疫情以及季节性因素等的影响，也反映出经济内生增长动能不足，下半年稳增长略有压力。

李大为进一步分析称，但是，数据显示，7月份，我国工业生产规模同比上涨6.4%，服务业生产指数与去年同期相比上升7.8%，社会消费品零售额同比上涨8.5%。这些成绩仍旧亮眼，预计下半年我国经济在后疫情时代进入稳定恢复阶段。“经济内在复苏逻辑未发生变化，2020年经济整体趋势是前低后高，在基数效应影响下，预计今年主要经济指标同比增速将呈现前高后低的走势。”

“进入9月份以后，需求端有望迎来积极的变化，加之国内经济稳定恢复，财政政策力度或将加大，终端需求环比应有回升。”李大为表示，在市场需求环比回升，而供给继续保持相对低位的背景下，基本面将迎来进一步的好转，预计国内大宗商品市场运行有望企稳回升。

8月份我国商品供应继续下降

指数跌至近八个月以来新低

2021年8月份，我国大宗商品供应指数较7月份回落0.3个百分点，数据为99.5%，跌至近八个月以来新低。数据显示，8月份钢铁、铁矿石、有色金属和汽车供应量较7月份分别减少0.8%、1.6%、1.3%和3.6%；煤炭和化工供应量较7月份分别增加1.5%和0.2%；成品油供应量较7月份增加4.1%，增速加快1.2个百分点。

对此，李大为表示，受到天气、疫情、限电、限产以及商品价格波动等多方面的影响，部分商品生产受阻，产量减少，商品供应持续下降。从各主要商品来看，钢铁和汽车供应量继续减少，铁矿石、有色金属供应量出现下降，煤炭和化工供应量开始增加，成品油供应量继续增加，且增速加快。

8月份我国商品销售压力加大

连续三个月呈现下降态势

2021年8月份，大宗商品销售指数为98.7%，较7月份下跌0.8个百分点，商品销售量连续三个月呈现下降态势。其中，8月份钢铁、铁矿石和成品油销售量较7月份分别减少3.6%、4.2%和3.1%；煤炭和化工销售量较7月份分别增长0.9%和1.6%，增速较7月份分别减缓2.8和1.5个百分点；有色金属销售量较7月份增加3.4%，增速加快0.7个百分点；汽车销售量止跌回升，较7月份增长1.2%。

李大为表示，在传统淡季需求的背景下，月内多地疫情反弹又进一步影响了市场需求，终端企业采购越发趋于谨慎，市场订货积极性明显降低，成交明显减弱，商品生产企业订单组织压力加大。

李大为表示，各主要商品中，钢铁、铁矿石和成品油销售量继续减少，煤炭和化工销售量虽有所增加，但增速出现减缓，有色金属销售量继续增加，且增速加快，汽车销售8月份止跌回升。

8月份我国商品库存增速减缓

已连续三个月呈现上升态势

2021年8月份，大宗商品库存指数为101.5%，指数较7月份回落0.4个百分点，但仍为近六个月的第二高点。其中，8月份铁矿石、成品油和化工库存量较7月份分别增长3.7%、3.3%和2.3%，增速较7月份分别加快1.8、1.6和1.4个百分点；钢铁和汽车库存量较7月份增长0.9%和0.2%，增速较7月份分别减缓2.7和0.7个百分点；8月份原煤库存量止跌反弹，较7月份增加0.4%；有色金属库存量则较上月减少0.9%。

“当前虽需求持续低迷，但供应端持续减弱，令商品库存增速出现减缓。”李大为表示，整体来看，国内大宗商品市场整体库存量已连续三个月呈现上升态势，只是各月增速有所变化，显示当前国内大宗商品市场整体供库存仍在积压，商品去库存的难度较高。各主要商品中，除有色金属库存量有所下降外，其余品种均呈现上升格局。

(责编：赵超、吕骞)