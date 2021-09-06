人民网记者 车柯蒙

编者按：巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，是“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。今年8月，国家税务总局印发《关于在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量的通知》（以下简称《通知》），从六个方面对税务系统巩固拓展脱贫攻坚成果、促进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接提出明确要求。近年来，各地税务部门在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量，为乡村振兴添动能。

今年8月，国家税务总局印发《关于在巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中积极贡献税务力量的通知》（以下简称《通知》）。《通知》强调，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，是“十四五”时期经济社会发展主要目标之一。

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点，要在巩固拓展脱贫攻坚成果的基础上，做好乡村振兴这篇大文章，持续推进脱贫地区发展和群众生活改善。

党的十八大以来，税务部门梳理国家出台的110项支持脱贫攻坚税费优惠政策，制发支持脱贫攻坚税费优惠政策指引，助力全面打赢脱贫攻坚战。为巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，税务部门通过政策扶持、定点帮扶和上门服务等方式，让惠企政策落实更加精准，为乡村振兴添动力。

在广西壮族自治区，靖西市绣蕴坊绣球文化有限公司主要从事绣球产品研发、生产销售。公司采用“企业+农户+电商”的模式，带动了1500多位妇女农村妇女居家就业，其中200多位脱贫户通过制作绣球摆脱贫困。

“绣球文化产业的发展政策的支持，税务部门在公司发展过程中对我们进行了政策宣传辅导，帮助我们打开产品销路。”据企业创立者王秀芬介绍，2020年受疫情影响，全年销售额仅为80万元，同比下跌70%。靖西市税务部门通过强化税收服务引导，不仅向企业宣传疫情期间优惠政策，还衔接东西部扶贫协作，帮助民俗产品旺销。2020年，企业享受减免税22954.38元，2021年减免增值税、残保金12563.98元。

在吉林省松原市长岭县大兴镇大兴村，千亩蔬菜正等着采收，长岭县税务局工作人员走进蔬菜基地，了解蔬菜长势和采收准备情况，并辅导企业申报享受相关税费优惠。

“从我们建厂再到蔬菜基地的成立，一系列的减税降费政策给我们带来‘真金白银’。2021年，我们的增值税免缴近10万余元。”大兴村内一家企业的财务负责人张渝说道。记者了解到，大兴村蔬菜基地每年能为村集体增收20万元，与此同时，还能有效解决村民就近就业问题，昔日的贫困村在发展振兴的路上越走越稳。

乡风文明、生态宜居、农户富裕、产业兴旺，随着乡村振兴战略实施，一副乡村美丽蓝图正在云南省昭通市展开。今年以来，昭通市税务部门通过政策扶持、定点帮扶和上门服务等方式，为乡村振兴添动力。

“今年本打算外出打工挣点钱，但放心不下家里生病的父母和在家读书的孩子，现在家门口就可以工作，每个月工资4000元左右，既能赚钱又能顾家。”今年2月，家住昭通市绥江县兆佳坝易地扶贫搬迁安置点的欧光润经税务干部引荐进绥江县赢凯电子有限公司扶贫车间当了名组装工人。

“我们是东西扶贫协作引进的企业，公司在本地有3个扶贫车间，解决了180人建档立卡户就业，今年预计可享受30余万元的企业所得税减免，切实减轻了我们的负担。”该公司负责人罗清贤介绍到，年内，计划再新建扶贫车间2至3家，吸纳就地就业劳动力300至500人。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，近年来，税务部门多措并举确保优惠税收政策落地见效。

李旭红认为，税务部门要建立长效机制提高帮扶成效。对于脱贫攻坚和乡村振兴战略，不仅要做到事前、事中的帮扶，还要注意跟踪事后的成效成果，一方面是防范政策落地不到位和返贫风险，另一方面是根据最新的进展情况及时对扶贫和乡村振兴工作做出更进一步优化调整，强化对突发事件给脱贫攻坚带来困难和挑战的监测，建立长效机制，确保巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略有效衔接。

(责编：赵超、吕骞)