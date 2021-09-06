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国家统计局：8月下旬重要生产资料价格20种涨24种降 焦煤涨24.8%生猪降5.4%

2021年09月06日10:07 | 来源：人民网
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人民网北京9月6日电 （申佳平）国家统计局官网今日消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年8月下旬与8月中旬相比，20种产品价格上涨，24种下降，6种持平。

其中，焦煤（主焦煤）和焦炭（二级冶金焦）较8月中旬价格分别上涨24.8%和12.6%，达3150元/吨和3243.8元/吨。生猪（外三元：三种外国猪杂交的肉食猪）价格为14.1元/千克，降幅达5.4%。此外，尿素（小颗料）价格也下降190.2元/吨，本期价格为2537.7元/吨，降幅达7%。

(责编：申佳平、吕骞)

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