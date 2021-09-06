人民网记者 李栋

处暑时节，离离暑云散，袅袅凉风起，田间地头一片丰收的景象。在山东省淄博市，随着大力推进农业农村现代化发展，农业数字化已为现代农业装上新“引擎”。

记者采访时发现，随着农业数字化的普及应用，从种植、加工、销售，再到人才培养、理念转变，淄博的数字农业走出了一条“科技范儿”的新路子，为农民增收带来底气，为产业发展带来机遇。

数字赋能 让农民“富口袋”

猕猴桃种植户李中华介绍智能喷灌系统。人民网记者 李栋摄

利民之事，丝发必兴。数字赋能，奋楫者先。

谈起自家的猕猴桃种植“新武器”，34岁的种植户李中华带记者来到了果园。“我们用上了合作社提供的系统，十几亩地浇水施肥仅用1小时就可完工，今年估计能产3万多斤，收入能有15万元”。李中华笑说。

李中华提到的“系统”，是猕猴桃种植合作社引进的智慧平台。据淄博市博山区源泉镇党委书记国先占介绍，全镇种植猕猴桃面积2万余亩，因为猕猴桃喜阳怕晒、喜水怕涝的特性，早些年的种植人工成本很大。

“今年引入的智慧平台把测控终端及管道铺在了各个地块，手指在显示屏上一点，哪个地块需要浇水？土壤墒情如何？有无虫害一目了然，手指操作，相应的地块水肥喷灌瞬间开启。”国先占说。

淄博市农业农村局局长杨溯易表示，抢抓数字农业农村发展机遇，为农业农村数字化转型拓宽了思路、帮助农民富了口袋。当前，数字化正融入淄博市农业发展的各个场景，手机成为了“新农具”、数据成为了“新农资”。

“现在这套智慧平台已控制着500多亩的猕猴桃地块，农户水肥滴灌成本每亩仅需3块钱，相比以前降低了三分之二。”国先占信心满满。

数字赋能 助企业“增动能”

乡村振兴关键是产业振兴。产业是根线，一头连着农民的钱袋子，一头连着乡村的后续发展。

“一个挤奶车间9个人，管理着1000余头奶牛的产奶流水线。只需操控端轻轻一按，挤奶转盘开始转动，千余头奶牛逐个进入挤奶流程，通过芯片及数字化系统，实现每只奶牛产奶的各项指标的管控。”在山东淄博市得益乳业的生产车间，负责人李凯对记者介绍着生产流程。

在得益乳业的挤奶车间，只需4-5人就能够实现操作管理。人民网记者 李栋摄

据介绍，从2020年开始，得益乳业实现了全产业链数字化提升，现如今已从饲养、繁育、挤奶，全程实现数字化管控。相比以前需要多个操控系统，现在4-5人即可完成所有工作数字化操作管理，不仅节省了人工成本，而且大大精简了生产流程。

得益乳业是淄博数字农业产业发展的一个缩影。杨溯易介绍说，淄博市推动数字技术在种植、养殖、加工等生产端广泛应用，改造数字化农业企业、园区、基地88家，初步形成一批可复制推广的典型案例。

西北农林科技大学西部发展研究院执行院长霍学喜认为，淄博市发展数字农业是一项有益实践，通过构建数字技术支撑的农业经营体系，促进数字技术与农产品生产、加工、物流、销售、服务等产业环节融合，实现了农业产前、产中、产后环节短链化和农业产业治理结构优化。

“走出中国特色的现代农业产业道路，就要努力实现数字技术与农业生产的深度融合，实现现代农业高质量发展。”清华大学中国农村研究院副院长张红宇也评价说。

数字赋能 促产业“变赛点”

早就听过种地有个“农保姆”，“农保姆”是什么？好不好使？在淄博思远农业开发公司，据负责人白京波介绍说，通过“农保姆”APP，农业生产服务从线下转到线上，农民足不出户就能学习技术、享受服务。

“相比以前农技人员跑到农户面前教授种植技术，‘农保姆’上展示的种植教学课程涵盖19种作物，覆盖的内容很广泛。”白京波说。

在清华大学中国农村研究院副院长张红宇看来，“数字技术是全球现代农业发展的基本趋势，也是我国现代农业的必然趋势。在推动数字技术与现代农业的融合应用过程中，要重点提升从业人员、农民群众的能力，为现代农业发展提供人才支撑，扎牢产业发展的‘马步’。”

如今，思远农业把对农民的教育培训作为社会化服务的先导性工作。“我们每年开展各种形式的线下技能培训达到26万人次，线上技术指导320万余人次。”白京波说。

张红宇认为，我国农业正在经历百年之变，从现代农业的多元化、规模化和需求市场的基本特征看，数字技术在农业各领域大有用武之地。

发展未有穷期，美景仍在路上。数字农业让更多精彩故事正在淄博这片实干的热土讲述，装配数字“引擎”的农业新蓝图正在绘就。

(责编：赵超、吕骞)