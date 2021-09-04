本报记者 冯其予

原标题：新业态拓展外贸新空间

顾客在河北白沟新城和道国际箱包城威马堡罗店选购国产品牌拉杆箱。近年来，白沟新城大力支持当地外贸小微企业“组团”到海外建立白沟箱包品牌展销中心、海外合作中心，引进跨境电商综合服务平台，支持外贸综合服务企业发展。截至2021年6月底，白沟出口6.29亿美元，同比增长34.02%。

冯 云摄（中经视觉）

▲销售员在江苏自贸试验区连云港片区跨境电商体验中心大卖场直播销售进口商品。连云港依托海港口岸、中欧班列两大优势，不断完善跨境电商园区线上线下服务体系，着力打造跨境电子商务圈。王 春摄（中经视觉）

▼浙江义乌国际商贸城内的客商在选购小商品。有“世界超市”之称的义乌，独创的“市场采购+跨境电商”新模式，为国际碎片化订单提供规范化的出口供应链服务。钱旭升摄（中经视觉）

▼今年第一季度开通运营的“赣州—布达佩斯”中欧班列，打造了“双区联动”跨境电商中欧班列新型贸易模式。截至今年8月上旬，“赣州—布达佩斯”中欧班列累计出口1700标箱、出口额1.4亿美元。

杨晓明摄（中经视觉）

繁忙的上海自贸区临港新片区洋山港码头。该自贸区积极发展离岸贸易、保税维修、数字贸易等新型国际贸易业态，目前已有三十二家离岸贸易企业在新片区落地。根据规划，“十四五”时期，临港新片区将加快离岸贸易规模化发展，实现交易额年均增长百分之三十。许丛军摄（中经视觉）

近年来，我国初步构建了适应外贸新业态新模式发展的政策框架。跨境电商规模5年增长近10倍，市场采购贸易规模6年增长5倍。外贸综合服务企业超1500家，海外仓数量超1900个，加工贸易保税维修项目已建成约130个。新业态新模式已成为推动外贸转型升级和高质量发展的新动能。

新业态新模式扩大了外贸主体范围。大幅降低国际贸易专业化的门槛，使一大批“不会做、做不起、不能做”的小微主体成为新型贸易的经营者。新业态还扩大了外贸商品的范围，让以前难以走出去的一些商品能够便捷高效地走出国门。

新业态新模式拓展了外贸发展空间。发挥长尾效应，整合碎片化的需求，开拓一般贸易形式下无法触及的市场，形成了外贸新的增长点。同时，新业态实现了“多元化需求、个性化生产”。通过改进、提升、完善生产的工艺流程，拓展了营销渠道，也增强了中国产品的定价主动权。此外，进一步提升了政府监管与服务水平。各有关部门累计出台近200项改革举措，形成了近70项成熟的经验做法。

(责编：罗知之、陈键)