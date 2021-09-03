人民网北京9月3日电 （记者何旭、夏晓伦）9月3日，2021年中国国际服务贸易交易会执委会办公室发布运行情况，当日共举办论坛会议和推介洽谈活动56场，其中国家会议中心27场，首钢园区17场，线上12场。各类活动亮点纷呈，成果丰硕。

据了解，当日纯线上参展企业4932家，同比增长59%。线上搭建站台6458个，上传展品30197个。云会议14场，近7000人参加。网上预约购票超过9万张。媒体摆渡线路、客商摆渡线路运营正常，共发车107次。

论坛会议聚焦前沿。2021中国电子商务大会、数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛等5场高峰论坛，北京“两区”建设一周年主题活动及“两区”建设国际峰会、国际冬季运动（北京）博览会开幕式暨主论坛等行业专题论坛，聚焦服务领域热点话题和前沿趋势，深入研讨交流，分享智慧成果。

展示内容亮点纷呈。5G智慧医疗、5G全连接工厂、5G智能无人仓、5G+MEC智慧遗址公园等新技术、新成果、新应用精彩亮相。“数字文物”“VR剧场”“故宫社区”通过数字文物库、数字多宝阁、故宫名画记、全景故宫、故宫考古遗址、数字故宫小程序、“故宫出品”APP，将已进行回填保护的故宫考古遗址重新“搬回”观众眼前，百万件文物珍宝穿越历史长空与观众全方位“互动”，传递中华民族悠久的历史文化底蕴。

此外，全球“奥运艺术使者”黄剑现场分享《奥运艺术梦》，首都体育学院的学生现场进行武术表演，北京滑板队金牌教练现场分享并互动滑板技巧，北京模型协会专家现场教授模型制作，环球影城人偶互动等多个互动活动，让观众感受到服贸会的现场魅力。

据介绍，9月4日，服贸会各专题将继续安排内容丰富的论坛会议和精彩纷呈的展示互动活动。其中，文旅服务将举办“中国文化产业发展高峰论坛”，探讨数字技术与文化产业的同频共振与融合发展。推动动物园十大动物明星现场互动、文创衍生品与动物科普知识结合展示，举办20余场文化活动。健康卫生服务，将举办脑科学与脑神经高峰论坛、创新研发服务论坛等3场论坛活动和4场科普互动。

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